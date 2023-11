Hosté neuhlídali domácího střelce Tomáše Bíma, který dal obě branky do sítě Radka Zacha. Na ten první z 24. minuty ještě Tuchlovičtí bleskově odpověděli, když mladík Kraček výborným napadáním donutil Gajdasze k chybě a vlastní brance.

Klíč k otevření vrátek konečného výsledku odemkly Poříčany ve druhém poločase. Nejdříve přežily těžký moment, když hostující brejk vykopl obránce z prázdné brány a naopak v 78. minutě samy Bímem skórovaly. Tuchlovice pak sice ještě zabraly, ale Duchoň dostal druhou žlutou (84.) a v deseti už se hosté k bodu neprokousali.

"Na těžkém terénu se hrál bojovný fotbal plný osobních soubojů, to se muselo divákům líbit. My hrozili ze standardek a brejků, a je škoda, že jsme nedali první gól my. Bohužel jsme neuhlídali dvakrát Bíma a tím bylo o výsledku podle mne minimálně remízového zápasu rozhodnuto," litoval Miroslav Supáček.

Celkově ale za půlrok hráče pochválil. "Dneska je pochválím za něco také, hlavně za nasazení a neutuchající vůli po vítězství. Škoda červené karty pro Duchoně, pak už jsme neměli sílu výsledek zvrátit. Když nikdo nechce být druhý, tak jsme tam holt do března my," usmál se lodivod Tuchlovic, podle něhož bude jaro ještě hodně těžké.

SK Poříčany - AFK Tuchlovice 2:1 (1:1). Branky: 24. a 78. Bím - 28. vlastní Gajdasz. Rozhodčí: Remenec. ČK: 84. Duchoň (T). Diváků: 211.