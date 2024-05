Vítězná série fotbalistů SK Kladno B sice v I. A třídě skončila, s prázdnou se však tým ze hřiště Spartaku Příbram neodjel. V duelu na jaře úspěšných celků remizoval 2:2, když bez zraněného brankáře Cimrmana dostal vyrovnávací gól v 99. minutě. Naopak Slaný B nedalo v tomto kole při mnoha absencích dohromady konkurenceschopný tým a na hřišti druhých Tuchoměřic padlo 0:8.

Zleva Cimrman, Noll a Slabý - první zápas v Příbrami nedohrál | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Mladí hráči Kladna se zlepšují, to je vidět na první pohled. A zlepšují se rychle. Na podzim měli ještě problémy, dostali se do nich i po některých nešťastných výsledcích na jaře, ale pak nakopli motory, čtyřikrát po sobě vyhráli a daleko od úspěchu nebyli ani na Spartaku.

Také ten hraje na jaře velmi dobře, pomáhají mu ex-ligoví borci Tarczal, Zápotočný a Slepička. Ten se prosadil také proti Kladnu, jemuž vstřelil obě branky.

Lépe však začali hosté, brzy vedli zásluhou Čermáka a pak zvýšil Duda. Kdyby proměnili svoje šance také Truhlář nebo Bokša, mohlo být asi rozhodnuto, ale nestalo se a v poslední minutě poločasu udeřil poprvé Slepička – 1:2.

Zlom v zápase přišel v 63. minutě, kdy byl po domácím rohu zasažen do hlavy brankář Cimrman a s krvavým zraněním úst musel do nemocnice na šití. Kladno jiného gólmana nemělo, Ševce musel s áčkem na divizní mač do Štětí, a tak šel mezi tyče jinak obránce Janda. Vedl si dobře, ale v deváté minutě nastavení ho domácí po standardce překonali a Slepička zblízka vyrovnal.

„Kluci se zlobili, že stál v ofsajdu, já jsem na tohle ale opatrný a počkám si na záběr kamery. Každopádně kdybychom proměnili šance, tohle jsme nemuseli řešit. I tak ale kluky za výkon v zápase chválím, odmakali to a výkon byl velmi dobrý,“ hodnotil jeden z trenérů Kladna Tomáš Vincenc.

Spartak Příbram – SK Kladno B 2:2 (1:2). Branky: 45. a 90. Slepička – 4. Čermák, 19. Duda. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 90.

Kladno B: Cimrman (55. Janda) – Kácl, Noll, Abrham, Veiner – Truhlář, Bokša, Slabý, Jančí (90. Čapek) – Duda, Čermák.

Naopak Slánští neměli v Tuchoměřicích nárok. S několika dorostenci v sestavě nechytili ani začátek a pak už vezli. Domácím se naopak po delší době dařilo skvěle a výhra 8:0 je vrací do boje o postup, o který se perou s Rakovníkem a ztrácí jen tři body.

Tuchoměřice – Slaný B 8:0 (4:0). Branky: 12. Hofmann, 37., 45. a 71. Šahini, 57. Vegricht, 40., 51. a 65. Valášek. Rozhodčí: Divilek. Diváků: 80.

Slaný: R. Mareš – Krym, Beneš (62. Kejkrt), Volgner, Pulec, Vimr, Zelenka, Kopřiva, M. Mareš, Nykl, Procházka.