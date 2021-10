Domácím nebylo úplně po chuti, že se Kladno posílilo, nicméně Procházka v posledních týdnech v áčku jen střídá, Šnobl tentokrát šance pálil a Pospíšil se přihlásil trenéru Abrhamovi sám. „Chtěl jít hrát, protože se mu zápas v áčku podle jeho mínění nepovedl,“ vysvětlil trenér Tomáš Abrham.

Krásně se ale na úvod zápasu trefil Procházka a celkově odehrál ve středu pole dobrý zápas. Domácím skvěle zahrál Nykl. Slaňáci litují, že fotbal nemá na úplně nejvyšším místě, jinak by musel hrát za áčko, ale v neděli stála ofenziva na něm. Brzy vyrovnal, jenže pak chyboval brankář Mareš a Jančí snadno doklepl na 1:2.

Zápas se lámal v úvodu druhé části, tam byli Slaňáci nebezpečnější. Ale Novotný pálil ze strany nad a souboj Nykla s ex-slánským brankářem ve službách Kladna Cimrmanem začal útočníkovou hlavičkou těsně nad. Později se střetli ještě dvakrát, ale to už byl stav 1:3, protože hosté zabrali, Pospíšil po pěkném pasu za obranu zvýšil a řadu dalších možností Kladeňáci pálili. Třeba Šnobl v divizi góly střílí, ale tady půlil jenom tyče… „Koncovka nás žere pořád,“ kroutil hlavou Tomáš Abrham.

Nakonec mohl jeho tým litovat. Cimrman totiž sice bravurně vyrazil další hlavičku Nykla, jenže ten mu vše vrátil v 89. minutě, kdy potrestal jeho špatné vyběhnutí a lobem snížil. Hosté však i díky zkušenému Kalinovi hru uklidnili a zápas už v pohodě dohráli. Navíc už kopali proti deseti, sudí Drábek totiž dal Řehákovi dvě žluté pár minut po sobě a musel ho vyloučit. „To bylo za mě úplně zbytečné. Když hraješ v deseti proti čtyřem divizním hráčům, je to těžké. Asi to rozhodl zbytečný gól na 1:2, ale pak jsme měli šance a nedali. Přesto se nemáme za co stydět, oproti Kladnu jsme to odehráli s béčkem,“ hodnotil duel trenér Slaného Radim Vavroch, který tým posilovat nechtěl. „Když si to kluci chtějí zahrát, musí si to vykopat sami.“

Hostující Tomáš Abrham uznal, že si jeho tým zápas v závěru zbytečně komplikoval. „Nedali jsme šance a oni nás přehrávali dlouhými míči za obranu, ve vzduchu byli lepší. Přitom zápas mohl být rozhodnutý v šedesáté minutě a mohli jsme dohrávat v klidu. Takhle to bylo hektické, ale za takové zápasy jsem rád, pro kluky je to obrovská škola. Když si s nimi poradí, mají šanci se ve fotbale někam posunout,“ dodal Tomáš Abrham..

SK Slaný B – SK Kladno B 2:3 (1:2). Branky: 35. a 90. Nykl - 28. Procházka, 39. Jančí, 57. Pospíšil. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 150.