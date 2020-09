Hostouňští musí šetřit trávník, čekají ji ve středu a v neděli domácí zápasy ČFL, a tak se utkání hrálo na umělce v Rynholci. Oba celky se zajímavě posílily hráči z kádru svých A týmů. U domácích pomohli Soukup, Čakurda či Lohoyda, u hostů Pospíšil či stoper Javorek. Branky pak hájili velezkušení Kudrna a Tesař.

V úvodu měli Kladeňáci štěstí, že nebezpečnější domácí nevyužili svoje velké šance. Lohoydův dloubák skončil na břevně a Motlíkova hlavička na tyči. Místo to zabojoval uprostřed hřiště Šimáček, míč se dostal na křídlo k Pospíšilovi a ten nádherně nabil Šnoblovi – 0:1. V závěru půle sice Šnobl na další dobrý centr těsně nedosáhl, ale po obrátce využil chyby zadáků, vrazil mezi ně a sólový nájezd na Kudrnu zakončil suverénně za háčky – 0:2. „Naše neproměněné šance byl první zlom v utkání a tohle podle mě druhý, rozhodující. Zbytečná chyba už proto, že Kladno dvakrát po sobě vedení 1:0 ztratilo a my si na obrat věřili,“ litoval kouč Hostouně Miroslav Supáček.

Jeho tým se k ještě pár náznakům nadechl, zkusil vytáhnout na hrot útočně naladěného stopera Motlíka, ale nic platné. Na druhé straně Šnobl po dalším úniku levačkou zaváhal, ale v 82. minutě mu zase nabil dokonale Pospíšil a mladý střelec Kladna zápas pěknou ranou z první zakončil.

„Moje góly jsou zásluhou celého týmu. Dvakrát mi přihrál skvěle Pospí, jednou to uteklo obránců a já jen dal míč za tyčku,“ popisoval kanonýr Kladna a nezapomněl ani na neproměněnou šanci levačkou. „Tam se potvrdilo, jaký jsem šmatlák,“ smál se. Už vážně souhlasil, že to byl nejkvalitnější zápas sezony – tedy v B třídě. „Ale myslím, že to mělo daleko vyšší úroveň, třeba souboje v divizi jsou hodně podobné,“ mínil Šnobl.

„Vyhrál lepší tým, protože proměnil svoje šance. Ale když prohraju takový zápas, tolik mi to nevadí. Oba týmy chtěly hrát, mělo to vysokou kvalitu, možná krajského přeboru. Možná škoda, že se nehrálo na přírodní trávě,“ lehce si posteskl Miroslav Supáček.

Hostouň B – Kladno B 0:3 (0:1). Branky: 31., 55. a 82. Šnobl. Rozhodčí: Kuba. Diváků: 40.

Hostouň B: Kudrna – Balej, Motlík, Viduna, Prošek - Hofman (80. Kratochvíl), Soukup, Fábry, Čakurda (80. Študent), Lohoyda (86. Jansa) – Brandl (56. Linc).

Kladno B: Tesař – Kejha, Javorek, Janda, Čapek – Stříška, Šimáček, Donát , Pospíšil – Šnobl, Neuberger (89. Čermák).