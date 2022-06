„Na zápase jsem nebyl, musel jsem s mládeží na turnaj do Hudlic. Ale kluci mi potvrdili, že Loděnice je aktuálně jinde než my, fotbalu se tam daří, mají partu a herní kvalitu. Aktuálně by v B třídě porazili asi každého,“ řekl David Nedvěd a po zkušenosti z této sezony hodlá tým posílit.

Už na konci sezony sice nemohl počítat s Šimůnkem, jenž v Baníku hrát už nechtěl a jde do Dřetovic. Ale má posily, třeba Petra Houdka z Neštěmic.

Strašecí se leklo, ale nakonec potřebný bod v Doksech urvalo

S výhrou Jedomělic jaksi počítal v podstatě každý, jenže opak byl pravdou. Ač bylo mužstvo v Rudné jasným favoritem, prohrálo 1:3, ale černé prapory nerozvěsilo. Už na rozlučce se plánovalo, jak se hoši pustí do okresního přeboru. „My už jsme v tom přeboru byli hlavami asi nějak dopředu. Mužstvo stárne, netrénujeme a bez toho se hraje těžko. Pak jenom všude bráníte a to vás přestane bavit, my chceme hlavně hrát fotbal. Neříkám, že mě sestup nemrzí, ale časem by nás to asi stejně neminulo,“ bral pád sportovně jeden z hlavních tahounů klubu Robert Nedvěd.

Na druhou stranu si je však vědom, že ani okres nebude procházka růžovou zahradou. Zvlášť když některé opory odejdou – Paluba a Erba se vrátí do Nového Strašecí, Sirůček do Spartaku Příbram. „O tom jsme věděli dopředu a beru to, žádné mosty nepálím, klukům přeju úspěch. A znám kvalitu okresu, třeba Pozdeň, která dává spousty gólů a byla tam druhá. Uvidíme, co se s týmem ještě stane, ale i my se pokusíme trochu posílit a zase budeme bojovat,“ dodal Robert Nedvěd.

Drsné zprávy pro fotbalové Kladensko, sestupuje nově sedm týmů!