Snaha o vyrovnání Švermovu moc nevycházela. Nakonec předvedl svoje obávané sólíčko přes celé šikovný Sirůček, a zatímco ve Slaném či Lánech mu nevyšlo, tentokrát si merunu čutl kolem stopera a zavěsil – 2:0. Největší šanci Švermova měl poté paradoxně střídající mladík Švejkovský, který je normálně gólmanem, ale nedal a místo toho přišla třetí rána z milosti – mladý Ševčík se trefil hlavou. „A docela mazácky to uklidil,“ chechtal se Jan Charvát a byl šťastný, že jeho tým bral tři body. „Po těch Lánech jsme se museli vzpamatovat, ale věděli jsme, že Švermov má hodně kvalitní mužstvo s nadanými mladými hráči. Možná jim mohlo dělat problémy naše menší hřiště, ale oni mají malou umělku. Každopádně jsme byli hladovější,“ dodal Jan Charvát.

Domácí však vyslechli radu Jana Charváta, je je třeba nabíhat tam, odkud se dávají góly a ne naopak. Hned po pauze poslal Drbota centr na přední tyč a nestárnou kanonýr Vicenec ho poslal za bezmocného navrátilce do švermovské kasy Vošmíka.

Po klistýru v Lánech (6:1) jakoby dostali tentokrát fotbalisté Jedomělic jinou injekci – adrenalinovou. Proti Švermovu hráli výborně a vyhráli 3:0. „Přijdu do kabiny a už cítím, že je něco špatně, jako v Lánech, nebo dobře, jak teď se Švermovem,“ ucedil domácí trenér Jan Charvát. prostě tušil, že mužstvo je naladěné úplně jinak, ale je to pro něj záhada. Až jí přijde na kloub, tým bude hrát o postup.

Ve čtyřech nastavených minutách ale zase přišlo abraka dabraka, a najednou počítal tutovky zase Braškov. Šimáček byl sám na desítce, ale nedal stejně jako Bednář na zadní tyči. „Tam jsme klidně mohli prohrát, předtím to zase bylo na naší stranu. Takže nakonec bod bereme, vzhlede k vývoji zápasu bych ho bral jako spravedlivý,“ hodnotil klobucký trenér Jiří Čížek.

Místo toho dostal Kubelka standardku dokonale na hlavu kanonýra Svobody a ten vyrovnal. To zase překlopilo váhy na stranu domácích, kterých bylo rázem plné hřiště. Veterán Zlata ale Svobodu vychytal a jednou mu při ráně A. Pince pomohlo břevno.

První část zápasu v Klobukách na šance moc bohatá nebyla, podle trenéra Klobuk Jiřího Čížka to byl dokonce příšerný fotbal plný nepřesností. Jeho protějšek Daniel Míčka měl jiný pohled. „Po hrůze, kterou jsme předvedli s Přítočnem, jsme si museli vážně promluvit a kluci hráli už lépe. Sedělo nám i velké hřiště,“ mínil.

