Páté místo A-týmu po neúplném podzimu v krajské I. B třídě a kladně vyřízená žádost směřovaná na obecní zastupitelstvo s ohledem vybudování osvětlené tréninkové plochy (má být dokončena v letošním roce). To je krátký výčet fotbalových radostí Jana Petráka, potažmo celého oddílu Nové Vsi pod Pleší. „S tou partou důchodců, co soutěž hrajeme, je páté místo krásné (smích). Tréninkový plac potřebujeme, protože počet mládežníků v oddílu kopané se blíží stovce,“ říká předseda.

Avšak negativa převažují. Zaprvé se hledá klubový mecenáš, který by zajistil fungování A-mužstva v krajských soutěžích. „Snažíme se to držet z vlastních zdrojů, naštěstí nám výrazným způsobem ještě přispívá obec. Byla by to tedy ideální vyhlídka směrem do jara, mít někoho takového. V dnešní době jde ale o takřka nadlidský úkol,“ je si vědom s ohledem na celosvětovou pandemickou situaci.

Ta s sebou v návaznosti na vládní opatření přináší samozřejmě i další nepříjemnosti. Soutěže jsou podobně jako na jaře opět už delší čas zastaveny a stále se nemůže ani – adekvátně - trénovat. „Bohužel mám obavy, že jarní sezona nezačne dle plánované termínové listiny. Trénovat se momentálně smí jen venku a ve dvou hráčích, což řešíme improvizovanou individuální přípravou. Mládež netrénuje vůbec. Tam čekáme, až situace dovolí trénovat alespoň po skupinkách šesti hráčů. Když se teď ještě k tomu podívám na počty nakažených, tak budeme rádi, když nám vláda dovolí na jaře dohrát podzimní kola,“ předvídá Petrák.

Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je pak momentální situace ve strukturách českého fotbalu. „Například kauza ohledně zpronevěry peněz prostřednictvím vymyšlených faktur z Plzeňska mě překvapila. U situace ohledně řízení zápasů překvapen nejsem. Všechno to přece začíná u nás - některých funkcionářů. Zde naprosto souhlasím s Radimem Černohorským a jeho výrokem o tatrankách,“ zmiňuje vyjádření svého kolegy z konkurenčního Podlesí v nedávném rozhovoru pro Deník.

Za velmi nešťastný pak považuje aktuální klíč, který rozhoduje o účasti delegátů jednotlivých klubů na valné hromadě. Pro lepší představu nechává nahlédnout pod pokličku zákulisních praktik a dohod klubových bafuňářů. „Mě samotného překvapilo, co se dělo za manévry třeba před poslední strahovskou volbou. Proběhlo hodně telefonů a mailů. Koho budeš volit, pojď do toho s těmito kluby, tyhle nevol, to jsou lumpové a podobně. Těch skupin bylo několik. V naší soutěži (I. B třída skupina E pozn. red.) jsem napočítal tři,“ prozrazuje.

Petrákova reakce? „Nakonec jsem na všechny maily a telefony přestal reagovat, odvolil jsem podle přání výboru našeho klubu a bylo to,“ říká jasně.

A tak tomu bude i tentokrát. „Nemám problém zvolit do výboru některé nové tváře. Jestli to bude z (F)evoluce či jiné party, je úplně jedno. Pokud to budou kvalitní lidé, ať jsou ve výborech. Nejdříve si ale počkám na kandidáty na dané pozice. V tomto okamžiku nemohu říct, koho budu volit, protože jejich jména nejsou známa,“ podotýká.

Zatímco pozici krajského předsedy Miroslava Liby, který bude obhajovat předsednického křeslo, vnímá jako těžkou, nejvyšší muž okresu Příbram Martin Havel by podle jeho názoru mohl ve funkci pokračovat i v dalším období.

„OFS Příbram udělal v posledních letech kroky správným směrem. Pan Havel se sekretářem Janem Hadrabou jsou pro náš oddíl velcí pomocníci. To samé platí o Eduardu Škvárovi (místopředseda OFS Příbram pozn. red.),“ poukazuje Jan Petrák na to, že s dosavadní činností aktuálního vedení OFS Příbram nemá problém. „Zároveň se ale ani zde nebráním možnosti oživit výbor novými kvalitními tvářemi,“ dodává.