Komárov před týdnem padl ve Hřebči a z druhého výletu na Kladensko se už s prázdnou kapsou vracet nechtěl. Po celé utkání byl o něco lepší, ale výsledek mohl být pro Tuchlovice klidně příznivější. Za stavu 0:0 však parádní bombu Kedroně vyrazil brankář Hejcman, který držel mužstvo z Hořovicka ve hře i dál. Hlavně když na něj šel sál Tóth, jenž potvrdil podzimní střeleckou mizérii.

Hosté se kromě Hejcmana tradičně mohli spolehnout na výtečného Pužíka. Přestože domácí věděli, jak dobře zahrává trestňáky, stejně jim dal z téhle situace branku a poslal Komárov do vedení. Po přestávce zvýšil na 0:2 Vajs a pak už se děly zajímavé věci hlavně ke konci. Tam nejprve Hejcman zlikvidoval bombu Tótha, po chvíli na druhé straně dal Mizera na 0:3, ale i když už běžela 90. minuta, pořád nebylo hotovo. Vzápětí totiž Jaroš Hejcmana přece jen prostřelil a okamžitě potom mohl podruhé – Tuchlovice totiž kopaly penaltu! Jenže Hejcman měl prostě den, Jaroše vychytal a výhra patří hodně i jemu.

„Tak jsme si situaci trochu zkomplikovali. Vypadalo to, že bychom mohli hrát výš, ale nakonec jsme v prostředku tabulky a hrajeme pořád o záchranu. V zimě nás čeká hodně práce a jaro bude perné,“ konstatoval trenér Miroslav Supáček, jehož tým zkusí ještě zabojovat o body za týden na hřišti Poříčí. To ale naplánovalo duel až na neděli od 18 hodin na umělou trávu do Benešova.

Komárovský střelec poslední branky, mladý Filip Mizera, poděkoval za perfektní přihrávku zkušenému Mojdlovi. "Pak už jsem to uklidil mezi nohy gólmana. Trenér mě do utkání poslal s tím, že se mám pokusit o nějaké průniky a popřípadě dát gól, což se nakonec povedlo," byl rád Mizera, jehož nějakou dobu trápilo zranění. Teď ho pro změnu potrápí pokladník, za gól totiž zacvaká tři stovky.

Tuchlovice – Komárov 1:3 (0:1)

Branky: 90. Jaroš - 35. Pužík, 50. Vajs, 90. Mizera. Rozhodčí: Babák, Pudil, Poklop. ŽK: Pilař, Jaroš – Bežó. Diváků: 70.

Tuchlovice: Rajninec - Pilař, Pudil, Nosek, Kubů - Kedroň (72. Mik. Pospíšil), Kala, (58. Brnojvák) Tóth, Žahour - Kraus (82. Červenka), Jaroš.

Komárov: Hejcman - Hlavatý, Kaufman, Keckstein, Bežó, Pužík, Štych (72. Srp), Peták (56. Mizera), Mojdl, Vokáč, Vajs (84. Vaníček). Trenér: Nesnídal.