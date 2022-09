V něm jeho tým hrál podle něj dobře a byl lepší než Slaný. Šrédl dal do 18. minuty dvě branky a obě prakticky do prázdné po akcích Nováčka a Krupičky. Hostům se první poločas ale zajídal, zejména verdikty rozhodčího Stumpfa. „Dostávali jsme jednu žlutou kartu za druhou, chytili jsme jich pět a já na střídačce šestou. K tomu jeden gól z jasného ofsajdu a vše to završil nesmyslným vyloučením Rehwalda,“ zlobil se trenér Slaného Radim Vavroch poté, co nedávná posila z Hostouně doplatila na kritiku rozhodčího a pak na tvrdý zákrok na Erbu.

Jenže světe div se, ve druhé části najednou bylo lepší Slaný. Jakoby ani nemělo o hráče méně a domácí se rázem museli soustředit na obranu. I tak mohli pojistit vedení na 3:0, ale L. Mrázek napálil tyčku a Holub sám před kasou nechal vyniknout skvěle zasáhnuvšího Junka.

Slánští moc šancí neměli, ale v koncovce zazářili. Nejdřív Volek poslal střílený centr z úhlu ze standardky a tak povedeně, že si ho brankář Klíma plácl do sítě. To běžela 88. minuta a domácí se polekali až moc. Na následný centr šel i gólman Junek, mohl vyrovnat, jenže míč se mu svezl. Naštěstí pro Slaný na Herčíka, jenž z hranice vápna přehodil vyběhlého Klímu.

To už běžela 90. minuta, ale hrálo se dál. Až po incidentu na půlce, při němž P. Danda oplácel strčením protihráči údajný plivanec, a dostal také červenou. Strašecí tak ještě mohlo zkusit udeřit, ale ani proti devíti už se mu to v dlouhém nastavení nepovedlo.

„Kousli jsme se už o přestávku, protože to, co s námi dělali rozhodčí, byla prasárna a komedie. Napište to takhle, protože dělat tohle a ještě už v osmém kole, to je hrůza,“ byl hodně nahněvaný Radim Vavroch a doplnil, že nechápe, proč je nasazováno tolik delegátů. „Píše si do notýsku, ale pro nás je to tajné, proč? My chceme také jeho hodnocení znát,“ dodal Vavroch s tím, že za těchto okolností si jeho tým přes remízu zazpíval vítězný pokřik.

Nové Strašecí – Slaný B 2:2 (2:0). Branky: 7. a 18. Šrédl - 86. Volek, 90. Herčík. Rozhodčí: Stumpf. ČK: 44. Rehwald, 90. + 3. P. Danda (oba Slaný). Diváků: 100.