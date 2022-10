Libušín nečekaně snadno přejel béčko Hostouně 4:0, když zářil hlavně Nikodin Obradovič. Dal tři góly a čtvrtý zařídil penaltou. „Ukázal rychlost a kvalitu v zakončení, ale já bych chtěl pochválit celé mužstvo, takhle dobře pod mým vedením ještě nezahrálo,“ chválil trenér Libušína Jiří Veselý.

Obradovič našel svého vrchního nahrávače s Josefu Fujdiarovi, který mu připravil pasy první i druhý gól. Nejprve ho vysunul do sóla, pak mu nabil na hlavičku. Třetí sólu už Srb poslal do tyčky, ale po obrátce obešel i gólmana Ondrejičku, ten ho stáhl a Hrubý z pětky dal na 3:0. V závěru ještě Obradovič zkompletoval hattrick, když využil důrazu v souboji. „Byl to pěkný zápas, k němuž přispěli i hosté. Přivezli Tomáše Marka, Frantu Motlíka, s nimi řadu mladíků a snažili se hrát fotbal,“ uznal také soka Jiří Veselý.

DOMA JSOU KRÁLOVÉ

Švermov podobně jako Hostouň venku jasně prohrává (naposledy právě u letiště), ale doma jasně vyhrává. Po Tatranu Rakovník nedal šanci ani Roztokům, i když ty se držely podstatně lépe a dokonce díky Masarovičovi vedly. Baníku pomohl už do pauzy důraz při dorážkách. Mladík Frühauf doklepl vyraženou ránu Doubka a pak se dorážkou prosadil také El-Mokhtary. „Bylo strašně důležité, že jsme to otočili už do pauzy, protože se kluci uklidnili a ve druhé půli už jsme zápas ovládali,“ řekl domácí trenér David Nedvěd, jehož tým ale zbylé tři branky stlačil do pouhých čtyř minut. Co je paradoxní, hned dva slepené vlastence si dal roztocký zadák Václav Krůta, ale David Nedvěd ho hájil. „Už to byly skoro jasné góly, nemohl s tím dělat víc.“

Švermovu hodně pomohl Jiří Polák, který už aktivně nehraje, ale tady zaskočil za absentujícího Karla Duška a Nedvěd mu děkoval za ochotu i tom jak k zápasu přistoupil. „A pochválím i mladé kluky, věří si stále víc. Ať je to Ondra Frühauf, či Adam Starý,“ dodal šéf Švermova.

Slaný se raduje z cenných bodů, ale Vilémov zuří za přísnou penaltu

PODRÁŽDĚNÉ LÁNY

Braškov se drží na druhém místě tabulky, venku přece jen slabší Lány přehrál v bojovném mači 3:0. Hosté se nechali rozhodit podle nich ofsajdovým prvním gólem Štoncnera (hlavou po centru pěkně přehodil Javůrka) a postupně sklouzli k protestům za téměř všechno. Odnesli to dalším zásahem Štoncnera po parádní přihrávce Stibora a následně i zbytečným vyloučením Buršíka za oplácení faulu Nejedlému. Pak je dorazil krásnou akcí Repaský.

„Bylo to hodně bojovné, každopádně mohly vyhrát obě strany. Remíza by byla třeba zasloužená, ale nám to tam spadlo a jim ne,“ mínil domácí hrdina zápasu Jan Štoncner a sportovně uznal, že v první půli byly Lány možná i o kousek lepší. „Po přestávce jsme zase měli převahu my a mohli jsme dát i více gólů. Soupeř se začal soustředit na věci mimo hru a tím si to trochu prohráli sami,“ dodal někdejší hráč Kladna, jehož mladší brácha Jáchym kope stejnou soutěž za Lhotu a v příštím kole je čeká konfrontace. .

LHOTA TYČKOVALA

První výhru slaví Lubná, kde už Miroslava Trešla doplnil na střídačce nový kouč Jiří Týče. Společně byli už u mládeže na SKR, teď dovedli Lubnou k cennému skalpu Lhoty. Měli i kus štěstí, protože zápas byl vyrovnaný a v hektické koncovce Lhota sahala po bodu. Hosté také vedli díky Zíkou proměněné přísné penaltě. Jenže pak domácí Dunaj vyhrál hlavičku, prodloužil na rychlíka Varyše a ten v sólu vyrovnal. Čtvrt hodiny před koncem brankář Pejša neskutečně vytáhl gólový pokus Dunaje, ale z následného rohu jeho spoluhráči neuhlídali Brabce a ten rozhodl.

Lhota mohla vyrovnat po kiksu Černého, ale nemohoucnost týmu ukázali v plné nahotě Gerhard s Kalou, když se sami před gólmanem Herinkem srazili. Když následně potřetí v zápase trefili hosté tyčku, odešli z placu za trochu divokých emocí (červenou chytil zkušený Vlasatý) poraženi, zatímco domácí konečně mohli slavit.

„Ulevilo se nám, i když to bude těžký boj. Měli jsme i kousek štěstí a myslím, že nám pomohlo, když soupeř vystřídal Asníka,“ komentoval první výhru Miroslav Trešl.

Hostující Petr Cais kroutil nad fotbalem hlavou. „Domácí nic moc a my ještě horší, nebyli jsme schopni si přihrát. K tomu den blbec s tyčkami a dalšími šancemi. Vzhledem k těžkému losu je to pro nás docela průšvih,“ neskrýval zklamání.

Fotbalisté už zase střílí branky, Javorek je nasměroval za triumfem v Libiši

KVALITU UMOCNIL PARÁDOU RůŽIČKA

Domácí pohodu předvedlo Vraný proti Zavidovu, který porazilo 4:2. Po delším čase se Vranským povedl úvod, když Havlovce zastavila obrana hostů faulem a Kubík z penalty nezaváhal. Jenže Zavidov se postupně zlepšil a byl zaslouženě odměněn. Mezi stopera a brankáře Izeru vletěl odvážně Ždánský a gólmana přehodil na 1:1. Chybělo pět minut do půle, avšak domácí ještě stihli odpovědět a to bylo pro osud zápasu asi klíčové. Volf nabil Růžičkovi a jeho krásná rána skončila v šibenici. Po pauze měly šance oba celky, zase však uspělo Vraný, když kapitán Fedrhanc oslovil kanonýra Kubíka. Jenže za chvilku se k propadlému míči prodral Hanych a zase to bylo o gól.

Na zvrat už ale hosté nedosáhli a naopak ještě jednou inkasovali od navrátilce do sestavy Volfa.

„Potvrdilo se, že Zavidov chce hrát fotbal, takže se hrál dobrý zápas, navíc bylo hezky a fajn atmosféra v hledišti,“ těšilo domácího trenéra Davida Cimrmana.

SÝKORA SE VRÁTIL S VÝHROU

Mšec s trenérským navrátilcem Jiřím Sýkorou zvládla derby s Hředlemi, která nebyla vzhledem k posledním výsledkům obou celků favoritem. Výsledek 2:1 se narodil před pauzou, kdy se během chvíle trefili z penalty Jirkové Kapek a Říčka. Hostující Sláma korigoval až v závěru. „Zápas jsme potřebovali vyhrát a vzhledem k marodce v útoku jsme tomu přizpůsobili taktiku a postavili to hlavně odzadu s cílem nedostat gól,“ přiznal Jiří Kapek, podle něhož rozhodly dva rychlé zásahy během chvíle. „Ve druhém poločase jsme se snažili hrát za zajištěné obrany a nepouštět soupeře do vyložených šancí, což se nám povedlo, měli jen závary po standardkách.

Hostující Jan Sklenář byl rozladěný, od svých svěřenců nečekal tak slabý výkon. „Jsem hodně zklamaný, protože jsme soupeři svým výkonem vysloveně darovali tři body. Již během rozcvičení jsem na hráčích viděl, že tam není to správné soustředění, na hřišti jsme se pak přizpůsobili tempu hry, které jsme naoko určovali my, ale bylo to tempo starých pánů. Bezkrevný výkon bez pohybu, jsme navíc korunovali naprosto lacinými chybami, kterými jsme soupeři doslova darovali obě branky,“ řekl Sklenář.

Bitva o Karlovarku pro Strašecí. Naštvanou Dobrou zlomil úder po vyrovnání

SUCHÁNKOVI ŠANCI PŘÁLI

Jiří Kapek také prozradil okolnosti odchodu trenéra Radima Suchánka do Nového Strašecí. „Kabina to věděla předem a trenér dal najevo, ze pokud řekneme ne, tak nepůjde. Ale jak pro trenéra, tak pro Strašecí je to určitě dobře, a jelikož většina z nás Strašecím prošla, tak s tím neměl nikdo problém a naopak by mohla vzniknout nějaká menší spolupráce. Předseda (Roman Rosenbaum) oslovil bývalého trenéra Jiřího Sýkoru, který v létě skončil kvůli zaměstnání v dobrém, a ten se rozhodl, že pomůže, takže byla celá věc vyřešena,“ dodal Jiří Kapek.

I. B třída – skupina A



11. kolo (9. hrané): Švermov – Roztoky 5:2 (68. a 70. vl. Krůta, 39. Frühauf, 42. El Mokhtary, 72. Kotouček – 29. Masarovič, 77. Čermák), Libušín – Hostouň B 4:0 (9., 24. a 64. Obradovič, 62. z pen. Hrubý), Tuchoměřice – Tn Rakovník 8:0 (11., 41. a 58. Jeslínek, 52. a 79. Sulík, 26. Valášek, 62. Šahini, 89. Hájek), Lubná – Lhota 2:1 (59. Varyš, 76. Brabec – 52. z pen. Zíka), Vraný – Zavidov 4:2 (5. z pen. a 58. Kubík, 45. Růžička, 78. Volf – 40. Žďánský, 63. Hanych), Mšec – Hředle 2:1 (40. z pen. Kapek, 44. Říčka – 83. Sláma), Braškov – Lány 3:0 (22. a 55. Štoncner, 87. Repaský)