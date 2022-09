To už bylo za stavu 2:2, protože domácí dvakrát na doberské branky odpověděli. Ale hostům tenhle zápas hodně sedl, byl vidět, jak chtějí uspět. Rozhodující branku vstřelil Dejčmar a obrana pak už Klecany k vyrovnání nepustila. Zvlášť, když byl deset minut před koncem domácí Bečka vyloučen za drsný faul loktem na Sekaninu, po němž doberskému rychlíkovi tekla i krev.

„Byl to obrovsky těžký zápas s výborným soupeřem. Navíc jsme podle mne inkasovali první gól po ofsajdu a druhý po jasném faulu na Stříšku. Ale v pauze jsme si řekli, o co hrajeme a jak, a povedlo se to. Týmu to může pomoci, aby se zvedl,“ byl rád trenér Čechie Marek Abrham.

Klecany – Velká Dobrá 2:3 (2:2). Branky: 18. Ševčík, 45. Hájek - 11. Zelenka, 19. Rogers, 53. Dejčmar. Rozhodčí: Roth. Diváků: 60.

Statečný boj v Dobříši Doksům nevyšel. Navíc přišla zranění

Béčko Kladna na svém domácím hřišti v Unhošti téměř neprohrává a Milín je teprve druhým týmem po Braškovu, jemuž se to povedlo. Milín pomaličku stoupá k někdejší třetiligové slávě, před sezonou si pořídil ex-ligové posily a dvě z nich, Karel Soldát a Jan Kvída, zápas rozhodly. Soldát po rohu a Kvída také po rohu, ale kladenském. Ten hosté odvrátili a po rychlém brejku právě Kvída trochu šťastnou ranou o tyč pečetil už v první půli konečné skóre 0:2.

„Oba střelci ukázali, proč hráli ještě na jaře ligu za Příbram. My jsme krutě zaplatili za chyby a po přestávce jsme se snažili hrát útočně. Naše náznaky šancí jsme však neproměnili a soupeř, který už na útok rezignoval a jen bránil, už to zvládl. Mrzí nás to, ale jedeme dál,“ řekl trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Kladno B – Milín 0:2 (0:2). Branky: 15. Soldát, 44. Kvída. Rozhodčí: Hanák. Diváků: 80.

Na morál. Hřebeč vydřela v deseti výhru v Tuchlovicích, rozhodl parádou Melichar

Slaný asi raději zápas v Podlesí vymaže z paměti. Už po sedmi minutách tým kouče Radima Vavrocha prohrával 2:0 a to mohlo být ještě hůř. „Zachrápali jsme,“ zlobil se trenér.

Domácí si pak zápas užili. Brzy přidali pojistku na 3:0 z penalty, a před půlí dal Šlapák na 4:0, navíc na druhé straně Volgnerovi chytil brankář Zykán pokutový kop.

Po obrátce se už skóre neměnilo, i když třeba bomba P. Dandy do břevna klidně mohla snížení přinést. Slanému však nebylo přáno ani při přesilovce, kterou hostům daroval domácí Vojtíšek faulem zezadu. „Nepovedlo se nám to, ale domácí hráli velmi dobře. Navíc nás teď čeká středeční dohrávka v Chlumci a pak ve Vestci, obě mužstva také vysoko vyhrála. Hratelnější zápasy přijdou až pak,“ těší se Radim Vavroch.

Podlesí – Slaný B 4:0 (4:0). Branky: 2. a 44. Šlapák, 7. Vohradský, 25. Valta (PK). Rozhodčí: Zuskin. Diváků: 60.