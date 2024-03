Slánští totiž do jara vstoupili v hodně bídné střelecké formě a pokud přičteme i divizní A tým, čekali na první domácí branku neuvěřitelných 315 minut. Proti Podlesí tuhle smůlu protrhl syn asistenta trenéra áčka Jana Kopřivy Lukáš, který v poslední minutě poločasu trefil parádně odražený míč přesně k tyči.

Hosté v tu chvíli litovali, že v bráně už nestojí jejich zraněný brankář Zykán, jehož nahradil hráč z pole, ale zřejmě by pěknou ránu slánského mladíka neměl ani on.

„Doufám, že ten Kopřivův gól naši koncovku doma odšpuntoval,“ ulevil si trenér béčka Slaného Radim Vavroch.

Ve druhém poločase Slánští dobře bránili, a když Novotný pěkným lobem přes hlavu zvýšil na 2:0, uklidnili se a v poslední minutě přidali ještě jeden gól. To utekl dorostenec Pulec, který byl na place pár minut a svou druhou šanci proměnil. Má tak první zásah mezi chlapy.

„Vyhráli jsme zaslouženě, Podlesí bylo pro branku Romana Mareše málo nebezpečné. Podruhé za sebou jsme byli v téměř shodné sestavě a už to vypadalo lépe,“ byl rád Radim Vavroch.

Také béčko Kladna už nutně potřebovalo tři body a po výhře 3:0 nad Klecany je má. Týmu opět hodně pomohli hráči A mužstva a nejvíc se dařilo devatenáctiletému Tomáši Jankovskému, který dva góly dal a na zbylý přihrál. Odchovanec pražského fotbalu (Žižkov, Bohemians) přišel loni z Velvar jako zajímavý prospekt, do áčka se zatím neprosadil naplno, ale při svém talentu naději určitě má. „Já ho musím pochválit. U posil z A týmu jde vždycky o to, s jakou přijdou chutí. Ty naše nám opravdu pomáhají a Tomáš je vidět nejvíc, v každém zápase,“ je rád jeden z trenérů Kladna Tomáš Vincenc.

Jeho tým trápila v sobotu na umělce jen koncovka, po první půlce totiž mohl vést klidně o pět gólů, ale bylo to jen 2:0. Nejdříve právě Jankovský pěkně nabil na první gól Novákovi a pak sám dostal parádní přihrávku a zakončil. „Bohužel další opravdu velké šance jsme nedali. Před Novákem zívala i prázdná brána, ale trefil slabě a brankář stihl vstát a míč vyrazil,“ litoval Vincenc.

Komplikace mohly přijít ve druhé části, když hned v úvodu kladenská obrana zaspala a klecanský útočník šel sám na Ševceho. Mladý kladenský gólman však tým bravurním zákrokem zachránil. „Velká pochvala, tam týmu hodně pomohl, měli bychom zbytečné nervy,“ mínil Vincenc.

Jankovský pak tým definitivně uklidnil brankou na 3:0 a béčko Kladna tentokrát s kapitánem Jaroslavem Kafkou (rozehrává se po zranění) poskočilo na 11. místo právě před svého soka.

„Je výhoda, že středočeský svaz opatřil všude VEO kamery, takže mohu studovat hru soupeřů s předstihem. U Klecan se to vyplatilo, věděli jsme o jejich dlouhých autech a standardkách. Bylo však znát, že někteří výborní hráči jako střelec Hrdina jim odešli. My teď musíme uspět i na půdě poslední Votic, uděláme pro to maximum,“ slíbil Tomáš Vincenc.