ČERVENÁ PRO JESLÍNKA

V prvních dvaceti minutách Klíčany ukazovaly Hřebči jasnou nadvládu. Byly lepší, tvořily si šance, ale dvě tutovky ex-ligisty Jeslínka kryl výborný Zajíček v bráně, něco šlo vedle. Hřebeč se postupně nadechla, hru srovnala a začala také hrozit, ale v tu chvíli nepokryla po rohu Hájka a bylo to 0:1. Po pauze zase zabrali hosté, Minha byl blízko druhé brance, jenže Zajíček chytal skutečně skvěle.

A jeho tým začal přebírat iniciativu. V 57. minutě Novák po pěkné akci vyrovnal a domácí pak byli výhře blíž. I proto, že se Jeslínek nechal za ostrou kritiku rozhodčího Svobody vyloučit (77.). Lukič však mířil těsně mimo, Melichar hlavou do břevna a Novák míč špatně trefil v nadějné pozici. „Ale zvládli jsme rozstřel a potvrdili, že s Klíčany přes jejich nespornou kvalitu neprohráváme. Nesedíme jim, ale nám zase nesedí jiné kluby,“ mínil manažer Hřebče Štěpán Sádecký, podle něhož se vyplácí omlazení mužstva. „Dostali jsme do sestavy novou DNA a zatím se to vyplácí, protože druhé poločasy zvládáme,“ dodal Štěpán Sádecký.

LHOTA BEZ GÓLU

Už podruhé vyšli střelecky naprázdno fotbalisté Lhoty. V Lysé se sice trefil Sedláček, ale jen do vlastní brány a kvůli tomu hosté odjeli s prohrou 0:1.

Trenér Petr Cais přiznal, že výkon na hřišti loni jednoho z nejhorších mužstev přeboru nebyl dobrý. „V létě přišli noví hráči a výborní, ale zatím se nedaří. Proti Lysé jsme si vytvořili nějaké šance, ale jen v prvním poločase. Po obrátce už to bylo špatné, a kdyby domácí byli lepší, dotáhli ještě nějakou akci,“ smutně konstatoval Cais.

Jeho tým nakonec Vincencem branku vstřelil, ale ta neplatila pro ofsajd a tým odjel s prázdnou. „Loni se nám začátek také nepovedl a zabrali jsme. Musíme i letos,“ burcuje trenér Lhoty.