Kdo že je nejoblíbenějším klubem v krajské I.A třídě skupině B? Podle ankety Deníku Slovan Poděbrady! Třetí díl hlasování čtenářů vyhrál fotbalový tým, který je v letošní přerušené sezoně nováčkem této soutěže. Vedl si náramně v anketě (3191 hlasů), vede si náramně i na středočeské fotbalové scéně.

Poděbradský Slovan ovládl anketu Deníku. | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Útulný stadionek Slovanu leží v krásné oblasti lesoparku Obora. Z centra města je lehce dosažitelný i na kole nebo pěšky. Přímo k branám stadionu míří stezka. Na první pohled při vstupu do areálu zaujme stará dřevěná, ale velmi udržovaná tribuna, která splní veškeré požadavky na krajské soutěže. Něco už sice pamatuje, ale pohled z výšky na fotbalové souboje je pro někoho to pravé ořechové. Patrné je také to, že péče o zelený pažit je svěřena do správných rukou.