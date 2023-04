MFK Dobříš – SK Sokoleč 1:0 (0:0)

Branky: 85. Pokorný. ŽK: 11. Boudník, 32. Janda, 50. Junek, 57. Machač, 89. Kilián. Rozhodčí: Orálek. Diváků: 180.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Za tu dobu, co jsem v klubu, jsme tentokrát narazili na soupeře, který měl opravdu kvalitu. Kdybychom ve 20. minutě prohrávali 0:3, tak se nikdo nemohl divit. Měli šance, asi třikrát šli sami na branku, ale nedali. Výkon našeho brankáře Vašáka byl takový, že kdyby chytal ligu, tak v zítřejším Sportu dostane desítku. Chytil opravdu všechno. Oba poločasy byly v podstatě úplně stejné. Do 25. minuty měl převahu a šance soupeř, potom zase my. Kdyby první poločas skončil 4:4, tak by nás trenéry asi oba vezli na nosítkách. Ve druhém poločase to tomu nasvědčovalo znovu. Pak jsme dali gól, když to od 65. minuty vypadalo, že kdo dá gól, vyhraje. Dali jsme na 1:0, měli jsme ještě šanci na 2:0. Kilián do utkání skvěle vstoupil jako střídající hráč a měl šanci hlavou, jenže nedal. Tentokrát to nebylo nedáš, dostaneš, ale přišla obrovská šance, kdy šel hráč soupeře sám na bránu. Brankář to ale zase skvěle chytil, byl roh, který jsme přežili, a konec utkání. Pro lidi to muselo být krásné utkání. Nechci snižovat týmy, se kterými jsme zatím hráli, ale Sokoleč opravdu měla kvalitu. Bylo vidět, že to je tým z top trojky. Zkušení hráči, mladí, rychlí, všichni vědí, co mají dělat. Jsem rád, že se nám to podařilo. Teď jedeme do Hřebče, která je lídr. Nechci říkat, že můžeme jenom připravit. Když jsem viděl, jak vyrovnávali v nastaveném čase, tak nás ale čeká další kvalitní soupeř. Jsem rád, že jsme to doma zvládli. Nevím, jestli jsou to zasloužené nebo nezasloužené tři body, ale jsme za ně rádi, protože jsme je získali proti kvalitnímu soupeři.

Jan Hlavatý (trenér SK Sokoleč): Pro nás opět trochu krutý výsledek. Určitě jsme měli během utkání minimálně pět stoprocentních brankových příležitostí. Když nevstřelíme branku, nemůžeme vyhrát. V závěru utkání jsme ani remízu neubránili, když jsme ze standardní situace dostali gól hlavou. Herně byla hra jinak celkem vyrovnaná.