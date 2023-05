SK Doksy – Mnichovohradišťský SK 6:1 (3:0)

Branky: 11. Dlouhý, 21. a 81. Nesládek, 33. a 71. Galbavý, 77. Chaloupka – 66. Zajíček. ŽK: 50. Novák, 74. Sedláček. Rozhodčí: Suchý. Diváků: 100.

Martin Škvára (trenér SK Doksy): Hosté si přivezli docela hlasitou hudbu a před zápasem vyhrávali tak, že jsem klukům řekl, aby jim ten magneťák stopli výkonem a nezahráli si už ani Gotta. Povedlo se. Byl to krásný fotbalový večer. Nepamatuji si tak skvělý výkon, klukům to prostě dřeplo. Ani nemohu nikoho vyzdvihnout, skvělí byli všichni. Možná Pepíka Galbavého, frajera, který má sto ligových startů, ale jezdí tam po zadku. A všichni pak dělají to samé. Byl to skutečný válec a pro takový fotbal to děláme. Soupeř mohl dostat klidně i deset branek.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Přijeli jsme s takovou sestavou, že z 23 hráčů jsme měli dvanáct třináct zraněných nebo nemocných. Proto jsme měli splácanou sestavu. Hned v 11. minutě jsme dostali gól, poločas jsme prohrávali 0:3 a už s tím nešlo nic dělat. Dali jsme možnost hrát i dorostencům, za což jsem rád. Vrátil se Martin Hrdina, který také dlouho nehrál. Jinak jsme to postavit nemohli. Proto jsme to tam nějak ukopali na 1:6. S tím, že to takhle dopadlo, se nedá nic dělat. Takové zápasy prostě jsou. Vyzvedávat nikoho nebudu.

