SK Doksy – AFK Tuchlovice 0:1 (0:0) Branky: 84. Tóth. ŽK: Mertlík, Steinbach, Nesládek – Kraus, Pudil. Rozhodčí: Zíka. Diváků: 325.

Martin Škvára (trenér SK Doksy): Kromě střeleckého trápení klukům nemám vůbec co vytknout. Míra Supáček mi říkal, že to byl remízový zápas, ale podle mě jsme měli vyhrát jasně my. Oni měli jedinou šanci a dali ji, my z pěti nic. Jsme impotentní a to mě trápí, protože fotbal se hraje na góly. Navzájem jsme se povzbuzovali a věřím, že se to zlomí. Potřebujeme to protrhnout nějakým ušmudlaným gólem, pak se to snad zlomí.

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice): Do zápasu jsme vstoupili v dost okleštěné sestavě, ale o to víc tým bojoval. Podržel nás při standardních situacích brankář Skalák a tím založil základní kámen úspěchu. Ve druhém poločase jsme přečkali megašanci domácích a jak už to bývá, v závěru domácí zkušeně potrestal Tóth. Zvláštní poděkování patří ikoně klubu Martinu Vajglovi a Kubovi Jarošovi, který s dvěma tréninky, když viděl, v jaké jsme situaci, šel a pomohl.

Doksy si v derby vylámaly zuby na tuchlovickém Skalákovi, dorazil je Tóth