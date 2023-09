Mnichovohradišťský SK – MFK Dobříš 2:1 (2:0)

Branky: 20. Svoboda, 44. Zajíček – 66. Liška. ŽK: 70. Mihalík – 44. Machač, 47. Havlík, 84. Boudník. Rozhodčí: Řičica. Diváků: 150.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Konečně jsme bodovali, vyhráli jsme a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, i když ve druhém poločase zápas vklouznul do stereotypu, jakým způsobem jsme podzim začali. První poločas byl z naší strany super, soupeře jsme do ničeho nepustili a dali jsme dva góly. Mohlo jich být i víc. Druhý poločas jsme začali taky docela dobře, ale pak nás soupeř svými dlouhými balony trochu zatlačil. Udělali jsme chybu, dostali jsme gól a od 65. minuty jsme měli strach o výsledek. Do naší hry už jsme se nedostali, i když jsme si vytvořili pár šancí, pomocí nichž jsme mohli zápas uklidnit. Nestalo se to a byli jsme rádi za výsledek 2:1 a tři body.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): V prvním poločase jsme na zápase vůbec nebyli, nevím, co se stalo. Jestli si kluci mysleli, že se to bude hrát samo… Určitě se to nedá hrát bez toho, aby hráči běhali a bojovali. Skončilo to 2:0, nemyslím si, že by soupeř měl až takovou kvalitu, ale my tam prostě nebyli. Druhý poločas už byl úplně jiný. Něco jsme si k tomu v kabině řekli, brzo jsme dali gól a pak jsme měli další šanci, ze které jsme mohli vyrovnat. Otevřeli jsme to, soupeř měl taky šance, ale bod jsme odtamtud minimálně měli odvézt. Nevím, co se stalo, první poločas je pro mě obrovské zklamání. Takhle se fotbal hrát nedá. Teď nás čeká Milín a pokud přijede a my k tomu takhle přistoupíme, tak se asi budeme divit. Je to ale za námi, musíme si z toho vzít ponaučení. Připravíme se na Milín a zkusíme potrápit lídra a sebrat mu body.

Video: Hradiště po dvou porážkách zabralo, rozhodlo ještě do poločasu