Spartak Průhonice – MFK Dobříš 0:4 (0:3) Branky: 2. Junek, 17. Boudník, 18. Obermajer (vl.), 90. Puchmajer. ŽK: Laštovka, Mareš. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 135.

Rudolf Kahle (trenér brankářů Spartak Průhonice): Pro hosty jednoduchá záležitost. V 17. minutě už to bylo 3:0, poločas hrůzy. Absolutní dehonestace fotbalu z naší strany. Ve druhé půli jsme nedali penaltu, přestřelili prázdnou bránu ze tří metrů a tak dále. To už byl takový hořký Silvestr. Sáhli jsme si na absolutní dno, hůř to nejde. Tak uvidíme v Tochovicích.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Po devíti kolech jsme konečně urvali tři body a jsem za to moc rád. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Od začátku jsme byli lepší, i když soupeř nějakou šanci samozřejmě měl. My jsme ještě na konci prvního poločasu měli obrovskou šanci, kterou jsme nedali. Soupeř pak už nemá co ztratit, tak do toho jde. My takový zápas hráli v Poříčanech, kde jsme taky prohrávali po půli 0:3 a nakonec jsme to zdramatizovali na 2:3. Kluky jsem na to upozorňoval, že do toho soupeř šlápne a bude to vabank. Podržel nás gólman, který chytil penaltu. Soupeř to pak otevřel a my jsme dali na 4:0. Jsem za to rád a věřím, že nám to teď pomůže doma zvládnout Mnichovo Hradiště. Nemáme s ním v poslední době dobrou bilanci, ale věřím, že to zlomíme a zase se nám bude chvíli dýchat lépe.