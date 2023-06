AFK Tuchlovice – FC Horky 4:1 (2:1)

Branky: 2. a 70. Sedláček, 30. Cabejšek, 90. Hořejší – 41. Wise. ŽK: 40. Brnovják – 54. Livora, 63. Kaiser, 73. Wise. Rozhodčí: Remenec. Diváků: 100.

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice): Do zápasu jsme tradičně vstoupili dobře a ve 2. minutě jsme Sedláčkem šli do vedení. Pak jsme přežili dvě šance soupeře a ve 30. minutě jsme Cabejškem šli na 2:0. Přišlo drobné zaváhání v defenzivě a soupeř byl po centru ze standardky ze strany opět ve hře, když dal na 2:1. Druhý poločas se hrál nahoru dolů, soupeř měl dvě šance na vyrovnání, my dvě na brejk. Přelévalo se to až do 70. minuty, kdy Sedláček akrobaticky dal na 3:1. Soupeř rezignoval, po plejádě našich zahozených šancí se trefil v 90. minutě dorostenec Hořejší. Byla to jeho první trefa za A tým, k čemuž mu gratuluji. Tak jsme se zachránili a můžeme hrát o co nejvyšší příčky. Je to bláznivá soutěž.

Martin Zamazal (trenér FC Horky): Opět jsme nezvládli první poločas, kdy jsme pustili soupeře do brzkého vedení 2:0. Do poločasu jsme ještě snížili po standardní situaci na 2:1. Ve druhém poločase jsme doplatili na neproměňovaní brankových situací a soupeř nás za to zaslouženě potrestal.

Jízda nekončí, Tuchlovice táhnuté Lavim porazily také Horky. Kdo měl premiéru?