Mnichovohradišťský SK – TJ Sokol Nespeky 3:1 (1:1)

Branky: 2. Zajíček, 72. Sabol, 90. Sedláček – 44. Hronek. ŽK: 36. Svoboda, 68. Sedláček, 79. Vegricht, 85. Sabol – 33. Bredler. Rozhodčí: Poklop. Diváků: 280.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Zápas se nám rozjížděl super. V první minutě jsme měli roh a dali jsme z toho hned gól, takže jsme šli do vedení. Soupeře jsme trošičku zaskočili. Do devadesáté minuty je hodně dlouho, ale bylo znát, že soupeř byl nervózní. Nehrál špatně, měl větší držení balonu na kopačkách, ale my měli víc šancí vstřelit gól. Moc jsme soupeře do šancí nepouštěli. Ve 44. minutě jsme dostali na 1:1, což je samozřejmě gól do kabiny. Byl to nakopnutý balon z poloviny z přímáku a neuhlídali jsme hráče. Na druhou stranu bylo dobře, že jsme gól dostali takhle. V kabině jsme si něco vyříkali a pak jsme si vytvořili ještě víc šancí. Soupeř začal nakopávat balony místo toho, aby hrál kombinačně. My už žádnou chybu vzadu neudělali. V bráně jsme měli Davida Řemínka, který nás podržel. Měli jsme ho půjčeného z Úval, uvidíme, jestli u nás bude dál. Měli jsme pět šest šancí a dali jsme na 2:1 po super akci, když zakončoval Martin Sabol. Ze strany Nespek to pak bylo stejné. Jenom nakopávání dlouhých balonů a my ke konci dali na 3:1. Klobouk dolů před kluky. Byl to bojovný zápas a soupeře jsme nepustili do tolika šancí. Zaslouženě jsme vyhráli.

Petr Králíček (asistent trenéra TJ Sokol Nespeky): Začali jsme špatně a ve druhé minutě jsme dostali branku. Myslím, že jsme ještě nebyli plně koncentrovaní. Po deseti minutách se obraz hry začal měnit, začali jsme mít šance, drželi jsme míč a měli jsme víc ze hry. To vyústilo ve vyrovnávací gól před poločasem. Soupeř nešetřil tvrdší hrou, která nám úplně nešla pod vousy. Dokázali jsme se s tím ale vyrovnat a ve druhé půli jsme začali hrát vyrovnaný zápas. Soupeř měl malinko víc šancí, my byli silnější na balonu, ale bez vyložených brankových situací. Inkasovali jsme na 1:2 a museli jsme hru otevřít. Ve druhé nastavené minutě jsme dostali na 1:3. Myslím, že to bylo remízové utkání, trošku nám chybělo štěstíčko, abychom v závěrečných minutách vyrovnali na 2:2. Přiklonilo se k soupeři, který dal z brejku pojišťovací gól v nastaveném čase. Nejsme smutní, odehráli jsme kvalitní utkání. Soupeř byl na patřičné výši a po zápase se radoval, jako když vyhraje Ligu mistrů. Za nás spokojenost. Jdeme dál, máme doma další soupeře. Jdeme zápas od zápasu.

S novým brankářem Mnichovo Hradiště sesadilo lídra krajského přeboru