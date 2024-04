SK Sokoleč – SK Tochovice 2:1 (1:0) Branky: 20. Nekvinda, 85. Tafel (pen.) – 58. Jurica. ŽK: Chursinov, Kozel – 2x Maršík, Šimůnek, Jurica. ČK: Maršík. Rozhodčí: Braunšveig. Diváků: 223.

Jan Hlavatý (trenér SK Sokoleč): Do zápasu jsme nevstoupili nejlépe. Nebyli jsme aktivní a čekali jsme na soupeře, přitom jsme si v kabině říkali opak, abychom to byli my, kdo udává tempo hry. Také jsme byli hned potrestáni a dostali gól, k našemu štěstí tam byl ale faul na brankáře. To nás probralo a začali jsme mít hru pod kontrolou. Soupeř hrál po vápno a my dali ve 20. minutě gól po standardní situaci, odražený balon si našel Kuba Nekvinda. Branku si zasloužil, je aktivní, hodně na balonu, tak jsme všichni rádi, že se to prolomilo. Pak prošel Kuba Provazník asi přes tři hráče a když šel zakončovat, tak mu tam skočil hostující obránce a pískala se penalta. Bohužel se potvrdilo, že faulovaný by neměl kopat, a tak skončil poločas 1:0. Ten druhý začal opět naší neaktivitou a soupeř nás potrestal. Neměli jsme nic, čekali jsme, co přijde, a jen nesmyslně jsme odkopávali míče. Takto se prezentovat opravdu nechceme, z toho jsem zklamaný. Hru jsme oživili střídáním v 60. minutě a právě my jsme začali udávat tempo hry. Bylo vidět, že každý z týmu chce vyhrát. Měli jsme šance, padlo tam i břevno, ale nedařilo se smůlu protrhnout. A tak v 85. minutě se nám podařilo po levé straně přečíslit soupeře, Provazník dával na Javorka a toho obránce stáhl a pískala se druhá penalta v zápase. K té se postavil Radek Tafel a suverénně vstřelil branku v tento těžký moment. Pak nás soupeř na konci zatlačil, ale nám se podařilo vzadu vše uskákat a zápas skončil výsledkem 2:1. Určitě musíme zapracovat na hře s míčem, chybí mi tam větší aktivita, spolupráce a nabídka mezi hráči. Z toho jsem rozladěný. Nechceme zápas otáčet v posledních minutách. Soupeř byl kvalitní a má mnoho mladých hráčů, kteří v budoucnu ještě všem ukáží svou kvalitu a sílu jednotlivce. Děkujeme našim fanouškům za podporu.

Petr Janota (trenér SK Tochovice): Soupeři gratuluji k vítězství a třem bodům. Víc bych se nechtěl k tomuto zápasu vyjadřovat.