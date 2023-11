Mnichovohradišťský SK – SK Sokoleč 0:3 (0:1) Branky: 40. a 75. Peterka, 69. Chursinov. ŽK: 27. Sedláček, 34. Rakouský, 67. Zajíček – 33. L. Hruška, 37. Hlaváč, 57. Nekvinda, 64. a 88. Chursinov. ČK: 88. Chursinov. Rozhodčí: Garaja. Diváků: 120.

Podívejte se na všechny tři góly z utkání:

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): V posledním domácím zápase podzimu se Sokolčí bych neřekl, že by Sokoleč byla lepší než my, ale asi si zasloužila vyhrát jenom tím, že góly dala. V prvním poločase jsem mohli vyhrávat 3:0 nebo 4:0, ale góly jsme nedali. Měli jsme vyložené šance, kdy jsme asi dvakrát nebo třikrát běželi sami na gólmana. Neproměnili jsme, nastřelili jsme i tyčku. Chvilku před koncem poločasu jsme inkasovali na 0:1. Ve druhé půli jsme chtěli výsledek dotáhnout. Hrálo se na mokrém terénu, řekl bych, že mohla padnout červená karta pro Sokoleč dříve, než padla. Bylo to po druhém faulu na našeho Sabola. To ale neměnilo na výsledku nic. Soupeř pak dal na 2:0, na 3:0 a bylo po zápase. Je to škoda, prohráli jsme si to sami. Uvidíme, jak odehrajeme poslední zápas.

Radek Hruška (kapitán SK Sokoleč): Vítězství se nerodilo lehce. Sice jsme začali aktivně, ale po našich ztrátách mohl jít do vedení soupeř. Musíme děkovat Gabrielově umu a jeho postavení brankové konstrukce, že jsme neprohrávali po půlhodině o tři góly. Otřepané nedáš, dostaneš zafungovalo i tentokrát. Těsně před poločasem se uvolnil v krajním prostoru Javorek a našel osamoceného Peterku ve vápně, který hlavou uklidil balon do sítě. Druhá půle byla boj, na již rozbitém trávníku se hrálo bez vyložených šancí. Potřebný klid přinesla až branka Chursinova, který byl vyzván k sólu skvěle hrajícím Nekvindou a dal na 2:0. Domácí otevřeli ještě víc hru a byli potrestaní, po hezké kombinaci uklízel Peterka do prázdné branky na 3:0. Soupeř se snažil alespoň o úpravu skóre, ale nebylo mu přáno. Jsme šťastní za venkovní body. Děkujeme za podporu lidem, kteří za námi dorazili, a těšíme se na lídra.