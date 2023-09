SK Chlumec – SK Poříčany 1:1 (0:0)

Branky: 84. Žáček – 46. Bím. ŽK: 51. Ezeala – 83. Koutenský, 89. Gajdasz. Rozhodčí: Šmejkal. Diváků: 150.

Radek Vostárek (trenér SK Chlumec): Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a Poříčany jsme uzamkli na jejich půlce. Bohužel jsme nevyužili šance. Ve druhém poločase jsme zaspali úvod hry my a byli jsme za to potrestáni. Cením si, že se nám podařilo aspoň v závěru vyrovnat. Herně nepodáváme špatné výkony, ale bohužel se trápíme v koncovce. Věřím, že to brzy protrhneme a budeme sbírat i více bodů. Poříčany mě osobně herně zklamaly, ale sbírají body a to se počítá.

Miroslav Doležal (trenér SK Poříčany): Byly to dva rozdílné poločasy. První nám absolutně nevyšel, nesneslo to žádné měřítko. Byli jsme líní, fyzicky jsme na tom byli špatně. Bylo velké vedro, v nohách jsme měli středeční pohárové utkání a úzký kádr, takže to bylo strašně znát. Byli jsme i nekvalitní, takže nás soupeř přehrával a vytvořil si náznaky šancí, které jsme zaplaťpánbůh přežili. Vydrželi jsme až do poločasu 0:0, což bylo malé vítězství, protože nám to opravdu nesedlo. Neměl jsem v první půli za co chválit, nechávali jsme soupeři strašně moc prostoru, ztráceli jsme jednoduché míče a nebojovali jsme, což mi vadilo absolutně nejvíc. O půli jsme si ale něco vyříkali, trochu jsme to překopali a podařilo se nám na začátku druhé půle dostat do vedení, s čímž soupeř nepočítal. Měli jsme ještě dva až tři náznaky, neuznali nám gól z ofsajdu a dostali jsme v 84. minutě gól ze standardní situace. Nepohlídali jsme si to, hráč hlavičkoval sám a bylo to potrestání. Na můj vkus bylo standardek moc a je těžké uhlídat jich třeba dvacet za poločas. Bylo to dobře kopané, měli tam dobré hlavičkáře. Inkasovali jsme v závěru, což je škoda, ale remíza utkání asi sluší. Nebyl to náš den, klukům jsem to řekl, protože je potřeba si to vyříkat. Za druhý poločas bod z venkovního utkání bereme.