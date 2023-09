MFK Dobříš – SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 0:0 (0:0)

ŽK: 19. Machač, 23. Šrain, 59. Puchmajer, 80. Janda, 90. Mathauser – 31. Tlustý, 80. Azilinon. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 220.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože to nebyl úplně jednoduchý soupeř, měl svoji kvalitu. Jsou tam zkušení fotbalisté, kteří hráli ligu. Tlustý hrál v Jihlavě, pak tam mají jednoho šikovného útočníka. V pátém kole jsem poprvé poznal na klucích, že mají vůli a srdce, že chtějí vyhrát. Bylo to 0:0, přežili jsme tam nějaké věci, pak jsme sami měli šanci. Mohlo to dopadnout tak i tak. Myslím, že remíza je zasloužená. Takhle si představuju výkon a nasazení, které by měly být v každém zápase. Za to patří klukům velký dík i jsem je za to pochválil. Věřím, že to je odrazový můstek do dalších kol. Je to vzor, jak bychom se měli prezentovat. Takhle by to mělo vypadat v každém zápase. Pak se nebojím, že bychom měli být neúspěšní.

Marek Štork (trenér SK Posázavan Poříčí nad Sázavou): Tentokrát nelze mužstvo chválit. Soupeř bojoval a naše nekvalita v koncovce byla velkou kaňkou na utkání. Výsledek 0:0 není pro nás dobrý a je třeba už začít šance proměňovat. Jinak by nás to mohlo začít mrzet. Šest bodů po pěti kolech je opravdu málo, to musíme uznat i v návaznosti na sílu našeho kádru.