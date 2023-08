Povltavská fotbalová akademie B – SK Poříčany 3:3 (3:1)

Branky: 6. Starý, 24. Lehner, 32. Polívka – 21. a 52. Janda (druhá z pen.), 61. Hanzl. ŽK: 82. Polívka, 85. Nerad, 90. Jenčík – 67. Hanzl, 86. Koutenský. Rozhodčí: Pudil. Diváků: 55.

Petr Nerad (kapitán Povltavská fotbalová akademie B): Zápas proti velice těžkému soupeři jsme rozehráli velice dobře a dostali jsme se do vedení. I přes vyrovnání jsme trpělivě čekali na naše šance. Do poločasu jsme dvě proměnili a ještě jsme mohli přidat další. Do druhé půle jsme vstoupili trošku vlažne. Soupeř snížil z takové zvláštní penalty, což Poříčany nakoplo a ze standardky vyrovnaly. I tak jsme si měli vedení udržet. Pak to byl spíš boj do konce. Z bodu jsme po průběhu zklamaní.

Zdeněk Šmejkal (trenér SK Poříčany): Byli jsme trošku zaskočení, když jsme přijeli a v sestavě jsme viděli osm hráčů z kádru třetiligového áčka Povltavské fotbalové akademie. Domácí ale chápu, asi bych to udělal stejně. Byli to kluci, co o víkendu nehráli, takže potřebovali, aby hráli. Být v pozici Povltavské, udělal bych to samé. Trošku jsme se toho báli, ale chtěli jsme klukům dát do hlavy, aby na to nemysleli. Zezačátku to bylo vyrovnané, domácí šli po naší chybě do vedení 1:0, když jsme podskočili centr a dávali do prázdné. Obrovská chyba, že jsme jim nabídli vedení. Brzo ale bylo srovnáno, když Gajdasz utekl po pravé straně a dával pod sebe Jandovi, který uklízel na 1:1. Do pěti minut po gólu se ale potvrdila špatná koncentrace, udělali jsme chybu na levé straně, kde jsme hořeli, a domácí šli do vedení 2:1. Aby toho nebylo málo, tak do deseti minut přišla střela z pětadvaceti metrů, špatně vyražený balon od nás a domácí šli do vedení 3:1. I když měl soupeř velkou kvalitu, tak jsme jim dali tři góly sami. Pokud s takovým soupeřem chcete hrát vyrovnaný zápas, tak to nejde. Něco jsme si o půli vyříkali, byl trochu humbuk a před kluky smekám, co předvedli ve druhém poločase. To se jen tak nevidí. Dokázali jsme zápas zremizovat a ke konci jsme tahali za delší konec provazu a mohli jsme to uhrát do vítězného konce. Ve druhé půli jsme snad soupeře ani nepustili ke střele na bránu. Mohli jsme ještě rozhodnout, ale bod proti takovému soupeři musíme jednoznačně brát. Za první půli pokárání, druhá půle byla velmi dobrá. Manšaft se z toho dostal a bod je pro nás dobrý.