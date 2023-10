SK Posázavan Poříčí nad Sázavou – SK Poříčany 3:2 (1:2)

Branky: 23., 70. a 82. Galuška – 8. Gajdasz, 28. Dukay. ŽK: 33. Matoušek, 54. Filip, 74. Jírů, 76. Azilinon, 77. Tlustý, 87. Hašek – 22. Kutina, 26. Bím, 67. Janko. Rozhodčí: Zuskin. Diváků: 148.

Miroslav Doležal (trenér SK Poříčany): Utkání se hodnotí hodně těžce, ještě teď to koušu. Je škoda, že jsme neuspěli, utkání jsme měli dobře rozjeté a dostali jsme se do brzkého vedení 1:0. Následně jsme si ale nechali dát gól po odražených míčích, což nás ale nesrazilo. Šli jsme ještě jednou do vedení před poločasem, takže jsem věřil, že to dotáhneme do vítězného konce, i když to v Poříčí bylo velmi těžké. Položilo nás asi to, že jsme ve druhé půli celkem brzo inkasovali. Od té doby existoval na hřišti už jen jeden tým a to byl soupeř. Bohužel. Asi do 60. minuty jsme byli kvalitnější, lepší a nebezpečnější my, ale po vyrovnávacím gólu jsme se psychicky sesypali a soupeř nás začal přehrávat. Už jsme si potom nevytvořili žádnou brankovou příležitost. Soupeř byl lepší a zužitkoval to k vítěznému gólu po brejkové situaci šest na tři, kterou krásně využil. Porazily nás dva faktory. O jednom se zmiňovat nebudu, druhým byl rozdílový hráč Galuška. Klukům jsem poděkoval za morálku a pevné nervy. Zhodnotil bych to příslovím „Vem to ďas, za týden se hraje zas.“