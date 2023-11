Sparta Kutná Hora – TJ Sokol Libiš 3:3 (2:1) Branky: 23. Němec, 43. Šámal, 67. Cimr – 9. Vetešník, 48. a 84. Stibora. ŽK: 26. Piskač – 10. Moravec, 27. Pospíšil, 49. Šamša, 68. Savulkin. Rozhodčí: Šebela. Diváků: 90.

Pavel Šimáček (trenér Sparta Kutná Hora): Potřebovali jsme nutně tři body, ale uhráli jen jeden, což nám do jara ztěžuje záchranářské práce. Zápas jsme nezačali dobře a inkasovali jsme gól po rohu. Do poločasu se nám podařilo stav otočit, když se nám dařilo dostávat míče za obranu Libiše. Do druhé půle jsme vstoupili špatně a hosté vyrovnali. Poté jsme pohrdli dárkem v podobě penalty, přesto jsme po důrazu ve vápně soupeře dali třetí gól. Následně jsme trefili tyč prázdné branky a když už jsem si myslel, že závěr zvládneme, tak jsme bohužel vyrobili vzadu chybu a hosté nás ztrestali.

Miroslav Kratochvíl (trenér TJ Sokol Libiš): Aspoň bod z Kutné Hory. Před zápasem posledního kola bychom ho brali, avšak vzhledem k průběhu utkání byly ve hře určitě body tři. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a po rohovém kopu Šamši se střelou z voleje prosadil Vetešník a ujali jsme se vedení 1:0. Domácí tým srovnal na 1:1 po neodpískaném faulu na našeho stopera Moravce, kdy hra pokračovala a domácí se gólově prosadili. Bohužel jsme se opět nevyvarovali chyb a po našem výkopu od branky jsme do odkryté obrany inkasovali podruhé. Tak skončil i první poločas. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a srovnání skóre viselo ve vzduchu. To se nám podařilo zásluhou Stibory. Avšak i domácí se dostali k několika možnostem a ujali se vedení po opět neodpískaném hrubém faulu loktem do obličeje našeho obránce. Poté mohli domácí zvýšit na rozdíl dvou branek po velice diskutabilní penaltě, kterou však dobře hrající Mašek neproměnil. V závěru jsme se tlačili do vyrovnání, které nám vystřelil opět Stibora, a tak utkání skončilo smírně 3:3.