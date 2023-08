MFK Dobříš – SK Poříčany 1:3 (0:2)

Branky: 49. Talůžek – 2. a 65. Dobřanský, 10. Makovský (pen.). ŽK: 52. Šrain, 66. Talůžek, 91. Procházka – 80. Koutenský, 91. Bázlík. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 170.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Hodnotí se mi to těžko, protože jsme už v desáté minutě prohrávali 0:2 po věcech, které nedokážu pochopit. Zápas se pak vyvíjí úplně jinak, než chceme. Už jenom něco doháníme, podaří se nám ve druhém poločase snížit na 1:2 a můžeme se k něčemu nadechnout, bohužel se znovu vrátíme pod hladinu. Určitě jsme si takhle začátek soutěže nepředstavovali. Ve dvou zápasech jsme dostali šest gólů a máme nula bodů. Je to sice začátek, ale tým se potřebuje na začátku vždycky chytit, aby se měl od čeho odrážet. My jsme teď na dně, kde se říká, že je jednoduché se odrazit, ale úplně o tom nejsem přesvědčený. Naštěstí máme ve středu další opravu, což je Kutná Hora, a v neděli jedeme do Sokolče. Byl bych rád, kdybychom po těchto zápasech už měli body. V pondělí máme trénink, ve středu hrajeme, takže se na to musíme připravit. Už je potřeba se zvednout. Změny určitě přijdou, protože nejsem spokojený s výkony některých hráčů. Mrzí mě, že jsou to zkušení hráči. Budeme se muset odrazit, doufejme, že se nám to už ve středu podaří.

Zdeněk Šmejkal (trenér SK Poříčany): Do zápasu jsme šli oslabení o dva hráče základní sestavy z minulého zápasu. I tak nám ale úvod vyšel na jedničku a hned v první minutě otevřel Dobřanský skóre nádhernou střelou do šibenice. O deset minut později bylo ještě lépe pro nás. Janda byl faulovaný ve vápně a kopali jsme penaltu, kterou Makovský proměnil. Dalších dvacet minut jsme byli lepší, jenže poté přišla další dvě zranění – nejdříve Bím a za chvílí Jarschel. Poté jsme trošku vypadli ze hry a domácí byli posledních deset minut lepší, ale do poločasu se stav nezměnil. Vstup do druhé půle byl z naší strany špatný, hned po třech minutách jsme inkasovali po rohu. V 60. minutě zatáhl míč po levé straně Janda a krásně našel Dobřanského, který zvýšil na 3:1. Další minuty jsme domácí do ničeho nepustili, naopak jsme nevyužili tři čtyři šance. Na to, že nám vypadli čtyři hráči, jsme zápas zvládli velice dobře.