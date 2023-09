SK Poříčany – Sparta Kutná Hora 2:0 (0:0)

Branky: 61. Strnad (vl.), 77. Bím. ŽK: 67. Bím, 82. Makovský, 90. Gajdasz, 90. Dobřanský – 59. Mommers, 90. Němec. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 265.

Miroslav Doležal (trenér SK Poříčany): Věděli jsme, že to bude těžké. Kutná Hora se nacházela na spodku tabulky, ale taková utkání bývají někdy nejtěžší. Před domácími fanoušky, kterých přišlo přes dvě stovky, jsme ale chtěli uspět. Bylo to čekání na první gól, kterým bychom to otevřeli. Přišel až ve druhé půli, ale už do 25. minuty si kluci vytvořili čtyři tutové situace, které jsme nedali. Zachytal jim dobře gólman a několikrát měli i štěstí. Poctivě bránili, ale vesměs neměli žádnou tutovku. Šlo jenom o to, abychom to nepodcenili a nedostali gól z brejku, protože jsme se snažili je tlačit od úvodních minut. Do kabin se ale šlo za stavu 0:0. Ve druhé půli jsme svojí trpělivostí a chtíčem dali gól a následně druhý. Utkání jsme dovedli zaslouženě do vítězného konce. Kluci i v tomhle vedru podali kvalitní výkony. Nebylo to jednoduché, vyždímali jsme se. Mrzí mě jen to, že máme nějaké zraněné hráče. S tím jediným bojujeme, jinak kluky chválím jak do ofenzivy, tak do defenzivy. Splnili jsme to, co jsme chtěli, máme tři domácí body a doufám, že na téhle vlně budeme pokračovat co nejdéle.

Milan Ujec (trenér Sparta Kutná Hora): Bojovné utkání, které rozhodla nešťastná vlastní branka. Poté jsme se vrhli do útoku, ale do šancí jsme se nedostávali a naopak jsme inkasovali. I když jsme bojovali, na body to nestačilo.