MFK Dobříš – TJ Ligmet Milín 0:2 (0:1)

Branky: 6. Pohořálek, 46. Bican. ŽK: 70. Puchmajer. Rozhodčí: Čermoch. Diváků: 400.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Soupeř má na krajský přebor obrovskou kvalitu. Vždycky jsem říkal, že soupeři jsou plus minus stejní, ale Milín je ustřelený o třídu výš. Je to dané tím, jaké mají hráče a jakou cestou se ubírají. Kvalita je úplně jiná. Prohráli jsme, výsledek mě netěší, ale spíš jsem smutný nebo naštvaný, protože kdybychom proti předchozím soupeřům hráli jako proti Milínu, tak si vezeme z Doks minimálně bod, z Mnichova Hradiště minimálně bod a doma porazíme Poříčany. Pro mě je otázka, proč na soupeře jako Milín se dokážeme připravit, hecnout a předvést výkon, který by proti jiným týmům byl bodový. To je na zamyšlení. Máme šest kol do konce, výsledková tabulka není ideální, což všichni dobře vidíme. Musíme do toho do konce šlápnout. Pokud to zvládneme a přistoupíme k tomu jako k tomuhle zápasu, tak to bude úplně v klidu. Pokud ne, tak to s námi nebude dobré.



Martin Malý (trenér TJ Ligmet Milín): Tušili jsme, že nás nebude čekat lehké utkání, a to se potvrdilo. Domácí hráli aktivně a mají několik kvalitních hráčů. My i přes velký počet šancí jsme s tím v mezihře měli problém a nedostali jsme se do naší obvyklé hry. Jsme ale rádi, že jsme to zvládli výsledkově. Klukům za to děkuji.