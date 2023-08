Mnichovohradišťský SK – TJ Ligmet Milín 0:3 (0:0)

Branky: 66., 68. a 91. Gabriel. ŽK: 59. Prokorát, 71. Zajíček. Rozhodčí: Mrázek. Diváků: 170.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Druhé domácí utkání proti velmi silnému soupeři. Bylo vidět, jakým fotbalovým manšaftem Milín je. Myslím si, že Milín postoupí, i když je brzo, soutěž se teprve rozjíždí. Byli dobří, my jsme se jim vyrovnali bojovností a chutí hrát. V první půli jsme mohli prohrávat i jsme mohli dát pár gólů. Skončilo to ale překvapivě nerozhodným výsledkem. Do druhé půle jsme šli se stejným nasazením a mohli jsme dát první gól. To se nám nepovedlo a z protiútoku po našich chybách jsme dostali gól. Pak už to bylo takové, že jsme chtěli mermomocí vyrovnat, ale zkušený manšaft jako Milín si na nás počkal. Zatlačili jsme je a oni nám dali druhý gól. Třetí už byl jen kosmetickou úpravou. Musím chlapy pochválit, jak si poradili s hráči, proti kterým hráli. Škoda, že jsme nedali první gól, trošičku bychom je znervóznili. Vyhráli ale zaslouženě. Chtěl bych říct, že rozhodčí to taky zvládli. Já jsem impulzivní trenér a kolikrát mi trochu ujede huba, tímto bych se chtěl na adresu rozhodčích trochu omluvit.

Martin Malý (trenér TJ Ligmet Milín): Byl to těžký zápas, který jsme si mohli udělat snazší, kdybychom na začátku proměnili šance. Nakonec to kluci díky trpělivosti a svojí kvalitě zvládli. Jsme za to rádi a patří jim dík. Ke kvalitě utkání a koukatelnosti přispělo i super připravené hřiště, domácí tým a celkově férová atmosféra.

Milínský Stanislav Gabriel pokořil Hradiště čistým hattrickem