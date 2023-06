AFK Tuchlovice – Mnichovohradišťský SK 4:1 (1:0)

Branky: 14. Baratynskyy, 46., 73. a 79. Sedláček – 88. Sabol. ŽK: 66. Brnovják – 66. Charvát, 81. Prokorát. Rozhodčí: Souček. Diváků: 122.

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice): Do zápasu lépe vstoupili hosté, kteří dobře kombinovali po stranách a nastřelili tyč. Měli nebezpečné rohy, nicméně do vedení 1:0 jsme šli my ve 14. minutě Baratynským. Po faulu na Cabejška jsme nedali Fitkem pokutový kop a nastřelili jsme tyč. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně my a hned z rozehrávky ve 46. minutě jsme dali Sedláčkem na 2:0. V 72. minutě dal Sedláček na 3:0 a nakonec si nechal výstavní bombu na 4:0. Na konci již dohrávaného zápasu dali v 86. minutě hosté také výstavní bombou. Hráče chválím, divákům děkuji za podporu. Když se nám podaří vyhrát v Příbrami, tak jsme třetí. Kdo by to na začátku čekal?

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Zápas v Tuchlovicích se nám opět nepovedl kvůli tomu, že jsme udělali pár chyb v obraně. Začátek byl z naší strany super, Tuchlovice jsme do ničeho nepustili až do prvního gólu. Ve 3. minutě měl být odpískaný pokutový kop na Tuchlovice, ale rozhodčí ho neodpískal. Mohlo to být jinak. Měli jsme asi tři nebo čtyři šance na vstřelení gólu, bohužel jsme je nedali a Tuchlovice daly po naší chybě na 1:0. Tak skončil poločas. Do druhé půle jsme šli s tím, že zkusíme hrát stejným způsobem jako prvních patnáct dvacet minut. To se nám nepovedlo a hned z rozehrávky jsme dostali na 2:0. Celé se to rozsypalo. Pak jsme už jen korigovali ke konci. Tuchlovice si zasloužily vyhrát, byly důraznější a ze svých šancí daly góly.

Lavi Sedláček zase zářil, čistým hattrickem vytáhl Tuchlovice na třetí místo