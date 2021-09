Dobrovice má v kádru řadu hráčů přesahujících úroveň krajského přeboru a jeden z nich, Martin Korec, jedinou brankou ve druhé části rozhodl o jejich výhře.

Dobrovice nedávno ztratila nečekaně body ve Hřebči, ale v Tuchlovicích už totéž nedopustila. Před hezkou návštěvou dvou stovek diváků byla od začátku lepší a v první půli si vytvořila několik šancí, které však zahodila. Na druhé straně hlavičkoval nebezpečně Jaroš, ale míč jen lízl a branku netrefil.

Po obrátce se už Dobrovici tlak vyplatil, po závaru se prosadil už zmíněný Korec třetí dorážkou. Domácí pak přeskupili řady, víc otevřeli hru, zkusili systém tří útočníků a k jedné velké šanci se propracovali. Jaroš však překopl a bylo po nadějích. „Kdyby to dal, asi bychom to už ukopali, hosté už ke konci moc nehrozili. Na druhou stranu musíme uznat, že fotbalově byli přece jen jinde než my, hráli výborně,“ hodnotil zápas kouč Miroslav Supáček, jemuž chyběl jeden důležitý článek sestavy, Marek Tóth měl horečku.