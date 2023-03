TJ Sokol Nespeky – Sparta Kutná Hora 3:1 (1:1)

Branky: 24. Čaloun, 55. Maršoun, 64. Petlička – 35. Exner. ŽK: 62. Bredler, 76. Snishchuk – 67. Wolf, 72. Vokoun, 82. Čáp. ČK: 41. Nekvinda (Kutná Hora). Rozhodčí: Tichý. Diváků: 70.

Petr Králíček (asistent trenéra TJ Sokol Nespeky): Musím říct, že jsme hráli na velice dobrém terénu, který se nám podařil během týdne připravit, i když to nebylo jednoduché. To byl první krok k úspěchu. Kutná Hora, jak už v článcích avizovala, si sem přijela pro body, chtěla vyhrát. Naším standardním výkonem jsme ale eliminovali všechny přednosti Kutné Hory. Zápas patřil k lepším tříbodovým utkáním. Ujali jsme se vedení, pak jsme neproměnili pokutový kop a bylo to 1:0. Kutná Hora pak vyrovnala po naší chybě, kdy jsme nedůrazem nechali útočníka, aby zakončoval. Do druhé půle jsme si něco řekli, šli jsme na hřiště jako kompaktní tým a utkání jsme zlomili na naši stranu a vyhráli. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Využili jsme svých předností a pomohlo nám i to, že Kutná Hora šla do deseti, když náš útočník šel sám na bránu a byl faulovaný. Byl na hranici ofsajdové linie a s tím mají naši soupeři problémy. Máme kvalitní lavičku, kde můžeme dostřídávat hráče podle potřeby. To nás zdobilo už na podzim, jestli se nám to povede i na jaře, tak můžeme být spokojení.

Libor Tichý (trenér Sparta Kutná Hora): Utkání se mi hodnotí velmi těžko. Většinou nebrečím, nekňourám, nestěžuji si a ani se nevyjadřuji k výkonu rozhodčích a vždy se snažím hodnotit utkání na základě toho, co jsme na hřišti odvedli sami jako tým. Ale dnes udělám výjimku. Hlavními hvězdami utkání pro mě byli jednoznačně rozhodčí. Už v prvním poločase daroval domácím za mě absolutně nepochopitelnou penaltu, kterou Malý zneškodnil, a když to nevyšlo po penaltě, tak přišla červená karta, která byla hodně diskutabilní. I přesto jsme v deseti hráčích bojovali o dobrý výsledek, ale bohužel o úspěch v zápase nás opět připravil pán v černém při gólu domácích na 2:1, který padl z dvoumetrového ofsajdu. Realita je bohužel taková, musíme ji přijmout, ale za mě je to veliká škoda, protože si myslím, že to mohlo být velice pohledné utkání. Už teď je mi dopředu líto všech ostatních týmů, které se na jaře chystají k venkovním utkáním právě do Nespek. Jinak klukům nemáme co vytknout. Do vyloučení jsme byli aktivním a vyrovnaným soupeřem, drželi jsme se taktického plánu, kdy jsme domácí zodpovědnou defenzivní hrou nepouštěli do výraznějších gólových příležitostí. V druhé půli jsme se v oslabení srdnatě rvali alespoň o bodový zisk, ale jsem přesvědčený, že i pokud bychom toto utkání hráli do pondělního poledne, tak bychom díky okolnostem, které jsem již zmínil, na body nedosáhli. V týdnu se kvalitně nachystáme na první sobotní domácí utkání a pevně věřím, že budeme moci svým fanouškům bez jakýchkoliv okolností nabídnout kvalitní výkon, kvůli kterému jsme všichni tak poctivě celou zimu makali a dřeli.