MFK Dobříš – SK Poříčany 4:1 (2:0)

Branky: 11. a 50. Puchmajer, 36. Junek, 84. Talůžek – 82. P. Janda. ŽK: 59. Puchmajer, 83. T. Janda – 54. P. Janda, 59. Gajdasz. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 150.

Josef Máša (vedoucí MFK Dobříš): Myslím, že naše zasloužená výhra ve vyrovnaném duelu. Naši hráči byli důraznější a hlavně efektivnější v koncovce. Branka již 9. minutě nám hodně pomohla. I když jsme hráli proti velice silnému větru, dokázali jsme přidat druhou a soupeře do vyložených brankových příležitostí nepouštěli. Ve druhém poločase za stavu 3:0 hosté snížili deset minut před koncem, ale naši hráči dokázali za dvě minuty ze standardní situace zvýšit na 4:1, takže jsme nepřipustili žádné drama. Vážíme si druhé vysoké výhry po sobě a věříme, že mužstvu psychicky hodně pomůže.

Miroslav Doležal (trenér SK Poříčany): Utkání jsme absolutně nezvládli, jsem zklamaný. Jdeme výkonnostně dolů a dolů a někteří hráči nepodávají takové výkony, jako bychom si představovali. Od domácích na nás platila enormní bojovnost, kterou jsou známí, dlouhé auty a standardní situace. Mají zkušený manšaft s dobrou osou, jsou dlouho pospolu a hrají jednoduchý typ fotbalu. Jsou to takoví „chrti“. Nevypustí žádný míč a nám to dělalo hrozné problémy. Vůbec jsme se nemohli dostat do hry a ve třicáté minutě bylo v uvozovkách po utkání. Utkání se rozhodují v šestnáctkách a my jsme tam slabí, měkcí a nedůrazní. Nevytváříme si gólové šance a dostáváme naivní góly. Jsme neustále pod tlakem. V Dobříši to byl asi náš nejhorší výkon, co jsem zažil. Jsem z toho rozladěný. Nefungovalo nám nic, nepomůžeme si standardkou, špatně bráníme standardky, dostáváme z nich góly. Byla tam i neochota běhat tady na velikém hřišti. Kromě kontaktního gólu nám nefungovalo absolutně nic. Takhle se fotbal o body a peníze určitě nehraje. Budu mít svým hráčům co vytýkat. Takhle určitě ne, je to varovný prst.