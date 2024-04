SK Chlumec – SK Sokoleč 2:0 (1:0) Branky: 40. a 89. Bláha (druhá z pen.). ŽK: Žáček, Bláha, Bambousek. Rozhodčí: Pudil. Diváků: 60.

Erik Šlechta (trenér SK Chlumec): Musím říct, že to byl náš nejlepší zápas, co jsem v Chlumci. Jak nasazením, tak hrou. Bylo tam hodně věcí, co chceme vidět, a vyhrát 2:0 nad Sokolčí je pro nás úžasný výsledek.

Jan Hlavatý (trenér SK Sokoleč): Do zápasu jsme vstoupili slušně a byli jsme na míči. Bohužel během prvních 30 minut jsme neproměnili nějaké šance a nebo akce správně nedotáhli. Soupeř měl také možnosti ke změně skóre. Od asi 30. minuty soupeř změnil hru a my se nechali zatlačit. Do poločasu jsme obdrželi branku ze snad nejmenší šance domácích. Nakopnutý balón od obránce, prohrané dva souboje a soupeř šel před poločasem do vedení. Ve druhém poločase jsme chtěli být ještě více aktivní, což se dařilo, ale opět to byly všechno pološance. Nás důraz ve vápně je bohužel velmi slabý. Tlak jsme měli, ale chybí nám trochu kvalita ve finální fázi. Hra v druhém poločase byla více otevřená, soupeř měl taky náznaky šancí, ale spíše to byl boj na hřišti v tomto počasí. My bychom nevsítili branku asi ani zítra. Na konci zápasu soupeř už zvýšil na 2:0 a my se musíme z naší hry poučit. Teď nás čekají dva těžké zápasy doma, ve kterých chceme bodovat.