Mnichovohradišťský SK – Sparta Kutná Hora 3:1 (0:1)

Branky: 49. Geissler, 88. a 90. Košek – 45. Čičatka. ŽK: 11. Charvát, 90. Rakouský – 34. Piskač, 88. Vokoun, 89. Němec. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 220.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Z podzimu jsme měli Kutné Hoře co vracet, protože jsme tam prohráli. Od začátku jsme zápas úplně suprově chytli. Měli jsme tak tři stoprocentní šance, ale góly jsme bohužel nedali. V prvním poločase by tomu slušel spíš remízový stav. Kutná Hora měla jednu pořádnou šanci a po naší chybě jsme prohrávali ve 45. minutě 0:1. V poločase jsme si to vyříkali a zase jsme na ně vlítli. Hráli jsme po zemi kombinační hrou a to se vyplatilo. Vyrovnali jsme krásnou kombinací na 1:1 a měli jsme převahu. Zápas byl samozřejmě i vyhrocený v tom, jak hráli oni i my. Bylo to někdy až na hraně, rozhodčí mohl dávat žluté karty dříve, aby se to uklidnilo. Pak to dopadlo tak, že ke konci jsme dali na 2:1 a když oni vrhli všechno na jednu kartu, tak jsme dali na 3:1. Hodně nám pomohl Adam Knobloch a vzadu nová stoperská dvojice Martin Sobol a Adam Charvát. To bylo dobré. Kluci, kteří šli do hry, myslím hlavně Dominika Koška, který dal dva góly, se taky povedli. Bylo to střídání se štěstím. Kluci, kteří přišli do hry, tomu dali kvalitu. Povedlo se to.

Košek v roli žolíka: Na lavičce jsem zápas prožíval stejně jako kluci na hřišti

Libor Tichý (trenér Sparta Kutná Hora): Kluků je mi upřímně líto. Za tento výkon jsme si bod určitě zasloužili. O to více, že jsme o bodový zisk přišli v úplném závěru utkání. Do utkání bohužel zranění vystavilo stopku zkušeným borcům Křelinovi, Wolfovi, Čápům a při předzápasové rozcvičce odkulhal ze hřiště Strnad. Proto do utkání dostali příležitost mladíci a určitě nás svými výkony nezklamali. Sice jsme prohráli, ale stadion v Mnichově Hradišti jsme mohli v klidu opustit se vztyčenými hlavami a s pocitem dobře odvedené práce, což je pro takto mladý tým důležitým zjištěním a motivací do dalších zápasů.