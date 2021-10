Hrdinou dne byl útočník Tuchlovic Martin Vaigl. V kádru áčka už pár let není, však je mu také skoro padesát a pálí spíš za starou gardu, ale fotbal umí pořád. V Lysé nad Labem se jeho spoluhráči v obrovském tlaku za stavu 1:1 a ne a ne prosadit, nepomohla jim ani přesilovka po vyloučení Ježka, ale v nastaveném čase vypálil Kubů do břevna a všichni přestali hrát – kromě střídajícího Vaigla. Ten míč sledoval jako ohař a zavěsil!

Kluk, který kdysi hrával za dorost Slovanu, tak zastínil celou základní sestavu Tuchlovic, kde každý jeden prošel SK Kladno.

„V první půli jsme šli do vedení krásně zakrouceným trestňákem Noska, ale pak začali pánové hrát tuchlovickou tika-taka. Co to je? Třikrát si přihrajou na vlastní půli a počtvrté soupeři. Ten nakonec z ničeho vyrovnal,“ zlobil se trenér Miroslav Supáček s tím, že v přestávce si s hráči „v klidu“ promluvil („Takhle jsem ještě nikdy neřval!“). „Po půli jsme hráli lépe, ale jak už to bývá, najednou skřípala koncovka. Vše tak zachránil Vaigl,“ dodal spokojený kouč.

V Poříčí uklidnil Hřebeč Novák, Janík vše jistil

Veterán uzavřel skóre také v Poříčí, kde za Hřebeč zvyšoval na konečných 1:3 Jožo Janík. Z brejku, přitom deset let netrénuje! Ale hosté zahráli v Poříčí na malém plácku vůbec dobře. Reaktivovali někdejšího nejhezčího muže Česka a ligového hráče Adama Klavíka a ten předvedl u první branky, že pořád umí. Po rohu v podstatě donutil dalšího ex-ligistu Vaculíka (Jihlava) k vlastňáku.

Ve druhé části měli hosté slabší pasáž a potrestal je ex-benešovský a ex-rakovnický Azilinon vyrovnáním na 1:1. Pak ovšem zaúřadoval hřebečský Miroslav Novák. Jedna z hlavních opor mužstva se vrátila po delším zranění (stejně jako Jablonský) a hned skórovala. Jeho branka byla vítězná, vše pojistil zmíněný Janík. „Kluci zahráli fakt dobře, probudili jsme v nich přednosti, které ukazovali dříve, fotbalovost i bojovnost. Po několika neúspěších je to nesmírně cenná výhra,“ ulevil si manažer klubu Štěpán Sádecký.

Alpský fén foukal do zad Kosoři

Lhota hostovala po dvou drsných prohrách s elitními celky Velimi a Dobrovice (skóre 1:14!) na půdě dalšího týmu z Top čtyřky – Kosoře. Prohrála 2:3, když měla i trochu smůly, protože dva góly jí dal hokejista francouzského Mont Blancu Mikuláš Bícha. Ten hrává za Kosoř vždy jen část sezony, než odjede do Alp.

Každopádně Lhota hrála už mnohem lépe než v předešlých zápasech, i když ani v Dobrovici to původně na debakl 0:8 nevypadalo. „Tam jsme dostali v první půli dva góly, ale sami nedali tři šance. Pak jsme se sesypali, což mě naštvalo, protože Velim byla mnohem lepší než Dobrovice,“ litoval předseda klubu Ivan Horák.

V Kosoři odpověděl jeho tým na první branku domácích Kaválkem z penalty, jenže do poločasu dvakrát chyboval a prohrával 1:3. Ve druhé části byl lepší, ale snížil až Novotný hlavou deset minut před koncem. Hosté pak mohli vyrovnat, ale ani přes krátké nasazení uzdraveného Kudely se jim to nepovedlo. „Kudela každopádně bude posilou, je to roky náš klíčový hráč. Potřebovali bychom porazit Český Brod,“ přeje si Ivan Horák.