Povltavská fotbalová akademie B – TJ Sokol Nespeky 2:3 (1:0)

Branky: 12. Dvořák, 47. Tomanec – 46. Petlička, 58. Pešta, 81. Turek. ŽK: 38. Igbinosa, 67. Bartoš – 28. Pešta, 74. Turek. Rozhodčí: Šebela. Diváků: 70.

Karel Rochl (hráč Povltavská fotbalová akademie B): Do utkání jsme vstoupili dobře a dostali jsme se do vedení. I když nás pak Nespeky zatlačily, tak jsme vydrželi do půle. Ve druhém poločase se nám podařilo okamžitě odpovědět na vyrovnávací gól soupeře a znovu se dostat do vedení. Padne nám tam ale úplně všechno z jakékoliv chyby, a proto se z krize nemůžeme dostat. I tam jsme ale neodehráli úplně špatné utkání.

Petr Králíček (trenér TJ Sokol Nespeky): Byl to takový tradiční zápas, jaký jezdíme do Hvozdnice hrát. Utkání tam je vždycky bojovné a nevyzpytatelné se šancemi na obou stranách. My dostali branku, i když jsme měli víc ze hry. Soupeř nám ale chodil do brejků, se kterými jsme měli problémy. Někdy jsme je vyřešili zdárně, jindy méně. Pak se nám podařilo vyrovnat na začátku druhého poločasu, čímž jsme se vrátili do hry. Hned minutu nato jsme ale dostali na 2:1, což byla studená sprcha. Zápas se přeléval zleva doprava, zprava doleva, byly tam osobní souboje a místy to bylo takové vyšperkované, jak by řekl Honza Koller. Tak to ale ve Hvozdnici bývá. My zápas emočně zvládli. Body patří Pepovi Petličkovi, který dával branku a den před zápasem se mu narodila dcera. Přijel na zápas prakticky hned z porodu, za což mu patří velký dík. Na hřišti byl k nezadržení. Rozhodující branku, jak už se stává, dal Martin Turek. Svým čuchem na gól dal z trmy vrmy na 3:2. Byly tam ještě závary před oběma brankami, ale už jsme vítězství urvali. Patří za to chlapcům velký dík, protože utkání bylo velice těžké. Jak se blíží konec sezony, tak to začíná být dramatičtější a dramatičtější a každý začíná počítat body. My jsme se s tím srovnali a z Hvozdnice si odvážíme velice cenné tři body.

Body pro novorozenou dcerku Josefa Petličky! Nespeky vyhrály na vlně emocí