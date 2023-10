SK Poříčany – Mnichovohradišťský SK 0:2 (0:2)

Branky: 13. Sabol, 41. Geissler. ŽK: 43. Kutina – 81. Košek, 86. Řemínek, 90. Svoboda. Rozhodčí: Souček. Diváků: 121.

Miroslav Doležal (trenér SK Poříčany): Soupeř vyhrál zaslouženě, z výkonu a výsledku jsem zklamaný. Hráli jsme špatně, nebyli jsme agresivní, byli jsme líní a chyběla mi tam větší chuť po vítězství a hladovost. Soupeř nás potrestal po chybách, které jsme vytvořili. Utkání jenom plynulo, což nemám rád. Nebyl tam žádný impuls, bychom s utkáním dokázali něco udělat. Nedokázali jsme vstřelit branku, prohráli jsme v domácím prostředí a mrzí mě to dost. Jsem z toho smutný. Nezbývá než se z toho oklepat a pokračovat dál. Nemělo to ale koule, pro vítězství jsme udělali strašně málo.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Po dvou neúspěšných zápasech v Kutné Hoře a v Chlumci, kde jsme jako manšaft zklamali, jsme vystoupili, hráli jako manšaft a po taktické stránce jsme vše splnili. Musím pochválit všechny hráče, kteří byli od začátku, i ty, kteří tam přišli. Povedlo se nám to. Hráli jsme stejným způsobem na malém hřišti a špatném terénu. Chtěli jsme hrát stejně jako hrají Poříčany doma. Byly to jen nakopávané balony, nehráli jsme fotbal. Vytvářeli jsme tlak do šestnáctky a to se nám vyplatilo. Byli trochu zaskočení, dali jsme na 1:0 po odraženém balonu na vápně, když si to zpracoval Sabol a uklidil to k tyči. Pak jsme dali gól po brejkové situaci. Soupeř udělal vzadu chybu a my dali na 2:0. V prvním poločase jsme ještě měli dvě situace, ze kteréch jsme mohli zvýšit. Ve druhé půli už jsme se jen bránili a drželi jsme výsledek. Měli jsme i štěstí, podržel nás gólman.