MFK Dobříš – SK Doksy 0:1 (0:0) Branky: 54. Matějka. ŽK: Janda, Vašák, Macháč, Šrain – Kieryk, Sekanina. Rozhodčí: Mižič. Diváků: 203.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Nehráli jsme vůbec dobře a náš výkon neměl grády, které měl mít. Soupeř mohl vyhrát klidně 2:0, když kopal penaltu, kterou mu Vašák chytil. Předvedli jsme nějaký výkon v Poříči, ale prostě jsme na něj nenavázali, což je možná dané i kvalitou týmu. Nepodaří se nám první dvě tři přihrávky a hráči přestanou dělat věci, které trénujeme. To pak nemůže vypadat dobře. Tři měsíce se o něco snažíme, pak i kvůli tomu, že se nám to nedaří, hledáme lehké varianty a dopadá to špatně. Potřebujeme umydlit zápas na 1:0 haluzí, abychom nedostali gól a mančaft se nakopl. Co nám spadne do vápna, z toho dostaneme gól. Co my tam pošleme, to nedáme. Věděli jsme, že týmy nad námi neuspěli a zápas jsme nezvládli.

Martin Škvára (trenér SK Doksy): Pro nás to dopadlo výsledkově velice dobře. Ani herně to nebylo špatné, dali jsme po hezké akci našeho nejmladšího hráče gól. Bohužel jsme neproměnili penaltu. Byl sražený náš hráč, který by už dával do prázdné brány. Nesládek ale penaltu ani nadvakrát neproměnil. Kdybychom gól dali, byli bychom hodně na koni a zápas se mohl vyvíjet jinak. Tím, že jsme neproměnili, tak se Dobříš ze standardních situací dostala do hry. Měli kluka, který házel auty jako rohy. Šance ze hry neměli, ale ze standardek byli nepříjemní.

Vašák chytil penaltu, přesto výkon Dobříše neměl grády. Body braly Doksy