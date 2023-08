SK Poříčany – TJ Sokol Libiš 3:0 (2:0)

Branky: 35. Janko, 43. Koutenský, 72. Dobřanský. ŽK: 49. Kutina – 83. Stibora. Rozhodčí: Pudil. Diváků: 260.

Zdeněk Šmejkal (trenér SK Poříčany): Od první minuty jsme na soupeře vletěli a věděli jsme, že nemají moc mladou obranu, takže jsme chtěli využívat naši mladou dravost vepředu. Vycházelo nám to docela často, takže jsme do 20. minuty mohli vést klidně 4:0. Chodili jsme sami na bránu, dva na jednoho, ale nevyřešili jsme ani ty největší brankové příležitosti. Hosté se dostali do jednoho brejku, mohli dávat na 0:1, ale zaplaťpánbůh se hostující hráč mýlil. Pokračovali jsme dál, přicházely další šance a po třiceti minutách jsme otevřeli skóre, když se Kristian Janko trefil po centru Dukaye. Asi za deset minut prostřelil Koutenský krásně na 2:0, což nám dodalo trochu klid. Druhá půle byla ve stejném duchu, hosté neměli kromě jedné žádnou šanci. My mohli přidat další branky, ale co spálíme, to je neuvěřitelné. Přijde mi, že z největších šancí nedáváme a pak z pološancí dáme gól. V 72. minutě jsme přidali pojistku na 3:0 a zápas se dohrával. Z naší strany byla první půle velmi solidní, druhá už byla volnější. Moc se nám nechtělo, kouskovalo se to, bylo to líné. Zaplaťpánbůh, že jsme přidali ještě jeden gól a byl klid. Pak už se to jen dohrávalo. Pro nás důležitý vstup do sezony, klukům chci poděkovat za předvedený výkon.

Luboš Urban (trenér TJ Sokol Libiš): Zasloužené vítězství domácích. Po sestupu z divize a odchodu 12 hráčů nás nečeká jednoduchá sezona. Mužstvo doplňujeme, ale jde to pomalu. Domácí na nás od začátku vlétli, byli v pohybu, vyhrávali osobní souboje a vytvářeli si řadu střeleckých příležitostí. Hlavně v prvním poločase jsme byli pod trvalým tlakem domácích. Ve 25. minutě jsme si ale vytvořili stoprocentní šanci. Po kolmici Stibory šel sám na branku domácích Ciolek, ale trestuhodně zakončil mimo branku. To bylo z naší strany vše. Ve 35. a 43. minutě jsme dostali dva góly a bylo rozhodnuto. Druhý poločas už se hrál více ve středu hřiště a v 72. minutě domácí zvyšovali na 3:0. Pochválím našeho gólmana i obrannou čtveřici. Byli pod neustálým tlakem a řadu situací vyřešili. Zklamáním je ale hra, přístup, bojovnost a odvaha v osobních soubojích od našich záložníků a útočníků. To bylo málo, co předvedli. Jsme ve složité situaci, ale nikdo nám nepomůže. Musíme si pomoct sami a to přístupem k tréninkům, nasazením a odvahou v osobních soubojích. Jiné hráče nemáme a ti, co byli na hřišti, mají na daleko lepší výkony.