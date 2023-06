Mnichovohradišťský SK – Povltavská fotbalová akademie B 2:3 (1:2)

Branky: 22. Prokorát, 48. Matoušek (vl.) – 8. Tomanec, 38. Dvořák, 84. Polívka. ŽK: 43. Bajer, 45. Prokorát, 84. Sabol – 45. Mareš. Rozhodčí: Mižič. Diváků: 120.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Chtěli jsme doma vyhrát, spíš se nám teď daří venkovní zápasy, což je škoda pro domácí publikum. Takové zápasy ale také jsou. Prohráli jsme si to opět sami, nehráli jsme s takovým nasazením. Byli jsme daleko od hráčů a góly jsme si dali sami po vlastních individuálních chybách. Zápas rozhodoval rozhodčí Mižič, který se do toho hodně zamotal a taky ovlivnil zápas. Gól na 2:3 jsme dostali z metrového ofsajdu. Nemůžu si ale stěžovat. My nastřelili tyč, měli jsme dvě tři vyložené šance a zápas jsme mohli otočit. Dopadlo to ale tak, jak dopadlo. Je to škoda, vždycky se to hodnotí špatně, když člověk prohraje. Musíme se z toho ale ponaučit. Máme před sebou ještě dva zápasy a doufám, že ještě nějaké body uděláme.

Petr Nerad (kapitán Povltavská fotbalová akademie B): Díky možnému většímu počtu sestupujících jsme hráli o šest bodů. Výsledkově jsme zápas zvládli, herně to ovšem drhlo. V první půli byli domácí lepším týmem, ale ve vedení jsme díky štěstí byli my. Ve druhé půli naopak smolný gól dostal zápas do remízy. Rozhodující gól jsme vstřelili po celkem pohledné kombinaci. Měli jsme více brejkových příležitostí, naštěstí se nám jedna povedla a vezeme důležité body z venku.