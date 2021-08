„Největší radost máme ze hřiště,“ nezastírá Martin Škvára. Konec aktivní kariéry tenhle borec zasvětil právě Doksům a zůstal jim věrný i jako trenér. Aktuálně na Kladensku není nikdo na trenérské sesli jednoho mužstva tak dlouho jako právě Martin Škvára, už to bude devět let, co tým převzal.

Co je konkrétně na hřišti v Doksech nového? Třeba na roky kritizovaném trávníku je teď radost si zakopat, ale také zázemí pro hráče a rozhodčí voní novotou, čerstvé je tréninkové hřiště, na dalším place se dá hrát plážový volejbal či fotbal. „Je to jeden z nejlepších areálů v okolí," je přesvědčen trenér Doks.

Ten si jako vždy uměl poradit také na přestupovém poli. Už před rokem získal třeba duo útočníků Balík – Hořejší. Druhý jmenovaný se sice vrátil do Slaného a do rodného Družce zamířila další opora Burant, jenže náhrady jsou více než kvalitní. Z Tatranu Rakovník přišli Lukáš Černý a hlavně útočník Aleš Nesládek, který vyrůstal i v ligových Teplicích. Z Vinařic, kde Doksy vždycky získaly šikovné kluky, zase ulovily dvojici Čampulka – Dlouhý. A z Kladna přišel jeden velezkušený borec, ex-ligový brankář Jaroslav Tesař. „Chtěl jsem posily do každé řady a povedlo se. Jarda Tesař, jehož jsem kdysi vedl v Kladně, doplní Čendu Kieryka, oba jsou zkušení a rozumní. Já rozhodně nebudu rozlišovat jedničku a dvojku,“ odmítá vytváření nebezpečné konkurence v mužstvu Martin Škvára.

V přípravě už tým svoje kvality ukázal. V Zavidově vyhrál až nečekaně hladce 7:1, tuto neděli pak přivítal Slaný a porazil ho 4:2. V obou zápasech se našli autoři hattricků (Čampulka a Nesládek), další borci vstřelili po dvou brankách (Škvára a Balík). „Je to jenom příprava, ale zatím se mi to líbí. A to ještě někteří kluci chyběli jako Chaloupka nebo Samek. Třeba se poprvé sejdeme až na generálce v sobotu v Tuchlovicích, nebo na první mistrák s Chlumcem,“ dodal Martin Škvára, který by rád hrál co nejvýš, ale nemyslí si, že by Doksy nutně musely být nejlepším kladenským celkem v I. A třídě. „To se ukáže až na hřišti, vždyť třeba Dobrá také posílila a má nového trenéra (Příhodu). Nicméně já koukám raději nahoru a věřím, že budeme hrát dobrý fotbal.“