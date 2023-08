„Tam se to asi zlomilo, Štěch ukázal, že ne náhodou chytal v Anglii a ve Spartě, navíc měří skoro dva metry. My ale měli proměnit další šance, jenže prostě netrefujeme zařízení, to se opakuje pořád. Přitom stačilo dát první gól a podle mne bychom vyhráli my, soupeře jsme totiž vůbec do ničeho nepouštěli,“ byl zklamán trenér Doks Martin Škvára.

Bodík zachránil Tuchlovicím z horké půdy Poříčí velký Ivan. V poslední minutě!

Milín, jehož hlavní útočník Gabriel nenastoupil, sázel vepředu na někdejší star Sparty Václava Kadlece. Toho ale obrana hostů k ničemu nepustila. „Výborně se na něm střídali Černý, Pešička i Zimerman,“ chválil svoje obránce Martin Škvára.

Přesto jeho tým nakonec hosty do jedné šance pustil a Zákoucký ji trochu šťastnou ranou proměnil. Hned vzápětí domácí zariskovali, otevřeli hledí a Kunc vedení Milína pojistil.

Zdroj: Bohumil Kučera

„Hodně to bolí, fakt zbytečná prohra. Lidi nás sice za výkon chválili, ale radši bych hrál blbě a měl nějaký bod. Minimálně na remízu jsme měli, i když soupeř má opravdu výborné fotbalisty a nejen ty známé. Rozhodně mají divizní kádr,“ uznal Martin Škvára.

V příštím kole jedou Doksy do Tuchlovic, tohle derby bude hodně sledované.

Doksy – Milín 0:2 (0:0). Branky: 84. Zákoucký, 85. Kunc. Rozhodčí: Stumpf. Diváků: 200.

Doksy: Švarc – Pešička, Zimerman, Černý, Prošek (85. Fišer) – Sekanina, Neuman, Čampulka, Dlouhý (62. Chaloupka), Böhm (35. Galbavý) – Nesládek (87. Větrovec).