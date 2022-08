Sehranější a starší celek Lán vedl díky Bejblovi ještě jednou, ale pouze tři minuty. Asi zásadní moment zápas v podobě rychlého vyrovnání obstaral nekompromisní bombou Bříza. Rozjetá Hostouň měla v pohybu navrch a přetavila tuhle výhodu i v rozhodují gól. Černý ho dokonale nachystal dorostenci Hlavsovi a Hostouň pak už vedení udržela, i když domácí jednu možnost měli. Hostům hodně pomohl do druhé půlky zkušený Tomáš Marek.

Zajímavý debut prožil na střídačce nový asistent trenéra Hostouně, někdejší borec Slavie či Lidic Roman Pavelec. A chválil svoje mužstvo, že si na malém hřišti poradilo s agresivně hrajícími domácími. „My se drželi naší hry, chtěli jsme hrát konstruktivně, což soupeři nehrálo do karet. Do druhé půle jsme šli s tím, že budeme hrát co nejvíc v pohybu a soupeři dojdou síly,“ shodl se na taktice s hlavním koučem Petrem Študentem. „To vyšlo, protože jsme zápas rozhodli třetí brankou a soupeře už pustili k jedné vážnější akci,“ dodal Pavelec, který je zatím v Hostouni maximálně spokojen.

Csaplárova past vyletěla do vzduchu za devět minut

„Vedení klubu se nám snaží ve všem vyjít vstříc. A co se týká týmu, je tady výborná parta, která ví co chce. Je to vidět při tréninku v přístupu a kvalitě provedení. Za mne velká spokojenost,“ chválí Pavelec naladěný fotbalově na stejnou notu jako trenér Petr Študent a i další asistent František Motlík.

Petr Študent doplnil Pavelce a vypíchl důležitost první výhry. „Protože máme hodně mladý tým, který potřebuje v takových to zápasech získat sebevědomí. Chtěl bych moc poděkovat všem klukům za přístup a bojovnost, nepřestávali hrát ani za nepříznivého výsledku a na tom se dá stavět do budoucna,“ těšilo ho.

Doplnil ještě změny v mužstvu. Opustili ho dva zkušení střední záložníci Tomáš Bureš (Tuchlovice ) a Petr Študent ml. (Čechie Uhříněves ), oba šli hrát do krajského přeboru.

Podařilo se dotáhnout přestup Aleše Němce (Nučice), který s týmem trénoval už v zimě, přišel mladičký brankář Matěj Chloupek ( Sparta Praha ), ukrajinský hráč Serhii Sihnaievskyi a mladí Andrej Kornacki (Motorlet ) a Matěj Zika ( Stochov ).

Dále Študent zařadil loňské dorostence Jakuba Černého, Jiřího Innemana, Vladimíra Větrovce a Imricha Feka.