Ti vysunuli stopera Mušálka do útoku a ten hned po minutě zpracoval výkop gólmana Javůrka a skóroval. Vytrvale pak hrozil dál, měl další snad tři šance, ale už nebyl přesný. Aspoň ještě připravil druhou branku pro Reichla ve 30. minutě, pak si ale natáhl sval a musel odstoupit. Jeho náhrada Buršík byla ovšem více než zdatná, i když nastoupil nedoléčený.

Ale musíme se vrátit ještě zpět, protože také hosté ukázali pár fotbalových věcí a nejlepší v první části Čapek, jenž v 5. minutě vyrovnával.

Kladenští trenéři byli rádi, že jim přijel na pomoc z áčka útočník Šnobl, který měl v nohách hodinu divizního zápasu Kladna na Aritmě. Šel do hry po pauze, ani on se však přes kvalitní hru domácích vzadu neprosadil. Protože když už něco hosté vytvořili, zachránil domácí brankář Javůrek, stoper Švigár a jednou i tahoun Petr.

Jedomělický tajfun foukal v závěru, obrat se Mšecí řídil Nedvěd

Dál byli nebezpečnější domácí, nicméně dvacet minut před koncem neuhlídali roh a Pospíšil přece jen vyrovnal. „V tu chvíli jsem čekal, že se do toho konečně obujeme, ale to se nestalo. Pořád jsme sice hráli, hráli, ale chybělo tam víc odvahy a kladenské urputnosti,“ přiznal kouč Kladna Tomáš Abrham.

Zápas tak zlomil nejlepší sezonní střelec Lán Petr Buršík. Jakoby ani nebyl zraněný. Nejdřív po rychlé protiakci napřáhl z 25 metrů a neskutečně vymetl šibenici. A po chvíli si míč po brejku sekl a zamířil placírkou opět do vinglu. „Míč trefil tyčku, břevno a zapadl do brány. Dokonaleji to dát nemohl a musím uznat, že domácí vyhráli zaslouženě. V zarputilosti nás na malém hřišti předčili, my se budeme muset zlepšit,“ dodal zklamaný Tomáš Abrham, jehož tým tak přišel o první místo, kde ho zase vystřídala Hostouň B. Ta naopak koncovku duelu s Loděnicemi zvládla.

Za 11 minut 3:0. Zavidov se z toho ve Slaném už nevyhrabal

Domácí slavili čtvery narozeniny, takže si čtenář dovede představit, co se v Lánech po utkání dělo. Šéf klub David Dudášik, který v závěru musel naskočit a málem hned připravil hattrick Buršíkovi, si liboval. „Pěkný fotbal nahoru dolů, dařilo se nám. Měli jsme řadu šancí, a i když Kladno vyrovnalo, hnali jsme se za třemi body dál. A díky fakt krásným gólům Petra Buršíka to vyšlo. Škoda, že už kvůli únavě nemohl trefil ten můj pas, hattrick bych mu přál,“ smál se předseda klubu, který při předpokládané absenci Mušálka bude muset naskočit do sestavy.

Lány – SK Kladno B 4:2 (2:1). Branky: 2. Mušálek, 29. Reichl, 80. a 88. Buršík - 7. Čapek, 71. Pospíšil. Rozhodčí: Remenec. Diváků: 140.