Co ovlivňuje všechny amatérské fotbalové kluby ovlivnilo tentokrát Hřebeč dost razantně. Scházeli Prosek, Podaný či Servus, ale i další borci a třeba mladíka Horu přivezl manažer Sádecký autem ze školy až po začátku zápasu. To už mužstvo prohrávalo, protože zaspalo hned v první akci duelu a domácí po prodlouženém autu a přesném zakončení Uhera slavilo. Jenže naposledy, pak už stříleli góly jen Hřebečáci.

Domácí se pak hodně hněvali na rozhodčího Čermocha, že při úniku Brabce, který zastavil brankáře Kabele faulem, dostal jen žlutou, a ne červenou kartu. "To bylo nepochopitelné," kroutil hlavou trenér Poděbrad Tomáš Staněk.

Poté už se hosté probrali. Po parádní akci O. Stříbrského vyrovnal bombou Lukič, ve 29. minutě pak šli po technické střele Faktora do vedení.

FOTO: Velvary klokany válcovaly, ale pomohlo jim štěstí. Pak se zpívalo

Ve druhém poločase byla Hřebeč lepší, pořád se tlačila za třetím gólem, brankář Václavík ale dvě největší šance chytil a při ráně Jablonského mu pomohli obránci blokem, po němž zase neúspěšně žádali penaltu hosté. Spoustu rohů zastavil vynikající stoper Poděbrad Peterka, a tak nakonec mohli domácí vyrovnat. Ojedinělou šanci právě Peterky však skvěle lapil Kabele.

Pět minut před koncem Novák předskočil Peterku, při následném brejku si skvěle vyměnil míč s Lukičem a do prázdné brány uzavřel účet. "Pro nás je to strašně cenné vítězství vzhledem k problémům, které nás sužovaly. Těšíme se na derby s Tuchlovicemi, snad to bude dobrý fotbal, který bude bavit. Tuchlovice daly čtyři góly Poříčí, nebude to lehké," řekl manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Poděbrady - Hřebeč 1:3 (1:2). Branky: 1. Uher – 19. Lukič, 29. Faktor, 87. Novák.