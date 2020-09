V krajském přeboru zasáhla z Kladenska do bojů jen Lhota, zatímco derby Hřebeč – Tuchlovice bylo kvůli tuchlovické karanténě odloženo. Lhota ale zabojovala a proti silnému nováčkovi z Tochovic urvala první bod do tabulky, když podlehla 1:2 na penalty.

Lhota - Tuchlovice 2:0 (0:0) | Foto: Miroslava Hejduková

„Hráči sice končili na hraně vyčerpání, ale viděli, že to půjde,“ těšilo domácího trenéra Petra Caise. Jinak ale litoval, že jeho tým nezískal tři body, k nimž byl tentokrát blíž. Z dobrého úvodu vytěžil vedoucí branku letní posily Novotného (10.), ale další góly už nepřišly a naopak hosté mohli srovnat. Šanci zachránil brankář Kleinmond, jenže se při tom zranil a do kasy musel Tůma. Toho hosté sázející na veterány Jendruščáka, Janů a spoustu mladíků překonali v úvodu druhé části a remíza pak už vydržela do konce.